Internada, Fabiana Justus dança com o marido no quarto do hospital

Internada após ser diagnosticada com leucemia, Fabiana Justus dança com seu marido, Bruno Levi D'Ancona, em seu quarto no hospital

No último dia 25, Fabiana Justus pegou seus seguidores de surpresa ao revelar que foi diagnosticada com leucemia. Internada para tratar o câncer, a filha do empresário Roberto Justus dividiu um momento fofo com seu marido, Bruno Levi D'Ancona, no hospital.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta sexta-feira, 26, a influenciadora digital compartilhou um vídeo com seu amado. No registro, os dois apareceram dançando com a música 'Pra Melhorar', de Marisa Monte, ao fundo. O casal dividiu um momento super íntimo e de muita força entre si.

"Lá vem o Sol. Obrigada Deus! Obrigada meu amor", escreveu Fabiana na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores lhe mandaram mensagens de carinho. "Lindos, o amor cura tudo", escreveu sua irmã, Rafaella Justus. "Amo tanto vocês", disse sua ex-madrasta, Ticiane Pinheiro.

"Esse amor transborda! Vocês estão mais fortes que nunca! Amor que não se mede... amor de escolha, amor que constrói e cura", escreveu um fã. "Que lindo esse amor de vocês", declarou outro. "Impossível não se emocionar com vocês", disse mais um.

Confira o vídeo:

O diagnóstico de Fabiana Justus

A influenciadora digital Fabiana Justus usou suas redes sociais para falar sobre seu diagnóstico com o público. A filha de Roberto Justus revelou que está com leucemia, um câncer que tem origem na medula óssea. Com lágrimas nos olhos, ela apareceu no hospital para revelar os detalhes do momento em que descobriu a doença e de seu tratamento.

Fabiana, que estava ausente de sua conta no Instagram, compartilhou um vídeo em que abriu o coração sobre sua atual jornada. No registro, a empresária relatou as dificuldades em assimilar seu diagnóstico, que foi recebido de maneira rápida. Mas ela fez questão de ressaltar que está pronta para enfrentar a batalha contra a doença.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, a influenciadora tentou tranquilizar seus seguidores durante o desabafo.

“Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura”, disse Fabiana, que se sentiu aliviada por receber o diagnóstico antes da doença ter chances de chegar a um estado avançado.