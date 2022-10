Ingrid Guimarães exibe corpo real na praia e surpreende pela boa forma aos 50 anos de idade

Ingrid Guimarães surgiu ao natural e deixou os fãs perplexos com sua boa forma aos 50 anos de idade

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 08h21

Ingrid Guimarães (50) curtiu o dia de sol no Rio de Janeiro no último final de semana. Ela foi fotografada na zona sul da capital fluminense enquanto se refrescava no mar e espantava a alta temperatura. Nas fotos, a atriz surge ao natural e exibe toda a sua beleza para o deleite dos fãs.

Com um maiô decotado branco com estampa abstrata em tons de preto e laranja, ela mostrou sua boa forma. Ingrid estava acompanhada da sua filha Clara (13), fruto de seu relacionamento com o artista plástico Renê Machado, e também trouxe seus cachorros.

Ingrid Guimarães passeia com seu cachorro. Foto: JC Pereira/AgNews

Ingrid Guimarães se refresca no mar. Foto: JC Pereira/AgNews

Ingrid Guimarães torce o cabelo após sair do mar. Foto: JC Pereira/AgNews

Ingrid Guimarães com seu cachorro e sua filha saindo da praia. Foto: JC Pereira/Agnews

Recentemente, Ingrid Guimarães desabafou sobre 'velhofobia'. "Tenho percebido um certo silêncio quando digo minha idade... Há pouco tempo conheci a palavra 'velhofobia'. E junto a ela, um monte de regras sobre o que não se pode mais. Luto contra ela todos os dias. De repente tive que falar no assunto com mais frequência. Me preparar para um número como se tivesse indo pra uma forca social. Imagina como se sentem os que fazem 60, 70, 80? Pois eu não tô a fim de ser estatística, tô a fim de ser feliz sem que um número me defina", afirmou.

Ingrid Guimarães vive momento hilário com seus cachorros durante sua aula de yoga

Recenntemente, a aula de yoga de Ingrid Guimarães foi um pouco diferente. A atriz teve a companhia de seus cães durante a atividade e acabou registrando uma cena hilária ao lado deles.

A artista publicou um vídeo onde ela aparece reproduzindo alguns exercícios de alongamento e flexibilidade enquanto seus pets lhe atrapalhavam, querendo brincar ao lado dela, pulando em seu colo e até puxando seu cabelo.

Na legenda, ela brincou com o momento escrevendo: "Quanto a gente tenta ficar calma e o outro não deixa".