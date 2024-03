Influencer Bia Ben revela como foi a morte do pai do filho: ‘Forma muito bruta'

Conhecida por seus conteúdos sobre maternidade, a influencer Bia Ben revela como foi a morte do pai de seu filho, Ben; confira!

A influenciadora digital Bia Ben, conhecida por criar conteúdo de maternidade solo com seu filho, Ben, de 4 anos, abriu seu coração para falar da morte do pai de seu herdeiro, Samuel. Em participação do Vaca Cast na última terça-feira, 5, a criadora de conteúdo falou sobre o assassinato brutal do ex-companheiro.

"Eu tinha 17 anos quando ele faleceu. O Ben tinha três meses. Eu tinha acabado de ter o Ben. Eu era recém-parida e ele faleceu de uma forma muito bruta, né? O Samuel foi assassinado em uma briga de facção que teve na comunidade, foi uma loucura", revelou a influencer em conversa com a apresentadora do podcast, Evelyn Regly.

Segundo Bia, a família de Samuel lhe culpava pelo assassinato. "A família dele começou a me ameaçar, ameaçava mesmo, porque eles achavam que a culpa do Samuel ter morrido era minha. O Samuel tinha acabado de ter filho comigo e aí o discurso era: 'morreu porque tinha que sustentar filho'", confessou a mãe solo.

Ela ainda relacionou a história de seu filho com sua própria história, já que Bia também perdeu seu pai ainda criança. "Quando eu tinha seis anos, meu pai foi morto assim também, assassinado, então, quando eu tinha meus 15 anos, eu estava só sentindo saudade do meu pai, eu já não sentia mais dor. E aí, com os meus 17, Samuel morre, então foi tipo uma enxurrada, já vieram todas as dores, tipo assim, os homens da minha vida, e acabou, então falei: 'Cara, como assim?'", revelou Bia.

No entanto, as histórias entre seu pai e Samuel eram bem diferentes. "O meu pai, infelizmente, entrou para a vida do crime, então ele morreu e ele era bandido. Mas o Samuel não era", afirmou ela.