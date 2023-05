Igor Rickli treina com José Loreto e faz pedido inusitado: ‘Quando vai assumir?’

Amigos de longa data, Igor Rickli coloca José Loreto na parede e faz apelo após dia de malhação juntos

O modelo Igor Rickli (35) e o ator José Loreto (38) protagonizaram uma cena inusitada na tarde desta sexta-feira, 19. Amigos de longa data, os artistas se encontraram para treinar juntos e compartilharam detalhes da malhação intensa. Mas o marido da ex-BBB Aline Wirley (41) chamou a atenção ao fazer uma cobrança para o colega.

No stories do Instagram, José Loreto mostrou que pegou pesado em uma sequência de exercícios na academia acompanhado do amigo. Mas Igor não concordou: “Ele pede para malhar junto, mas não quer malhar direito”, criticou o ator em tom de brincadeira em uma foto em que os dois aparecem na esteira.

Depois, o pai do pequeno Antônio Rickli (8) intimou o amigo enquanto eles deixavam a academia: "Ô, Lui Lorenzo! Quando você vai assumir que você se inspirou em mim, que eu sou muso inspirador para fazer a novela?”, ele colocou o ator na parede ao questionar sobre o personagem de José na atração das sete da Rede Globo, a novela ‘Vai na Fé”.

“É segredo, não pode falar”, José Loreto respondeu em tom de brincadeira e Igor rebateu: “Não tem nada de segredo, isso é apropriação da autenticidade dos amigos”, o marido da ex-Rouge fez piada sobre suas semelhanças com o personagem da novela.

Igor Rickli treina com José Loreto e faz pedido inusitado - Reprodução/Instagram

Igor Rickli faz piada com José Loreto - Reprodução/Instagram

Igor Rickli e Aline Wirley esbanjam estilo em selfie no elevador:

Aline Wirley e Igor Rickli encantaram os fãs na tarde da última quinta-feira, 18. É que o casal protagonizou um clique apaixonado em um elevador. Esbanjando estilo, os pais do pequeno Antônio apostaram em peças em tons sóbrios e elegantes: "Da série: 'Fotos no elevador'. Amo", escreveu a artista ao publicar uma série de fotos com o amado no feed de seu Instagram. Confira o registro!