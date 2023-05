Aline Wirley esbanja estilo ao posar no elevador com Igor Rickli: "Casalzão!"

A ex-BBB Aline Wirley revelou no ano passado que vive casamento aberto com o ator Igor Rickli; veja as fotos do casal

Aline Wirley encantou os fãs na tarde deste quinta-feira, 18, ao surgir em um clique ao lado do marido, Igor Rickli (35), no espelho de um elevador.

Aos 41 anos, a ex-BBB mostrou que tem estilo de sobra ao surgir com um modelito all black. "Da série: 'Fotos no elevador'. Amo", escreveu a artista ao publicar uma série de fotos com o amado no feed de seu Instagram.

Usando um conjuntinho de inverno, a ex-integrante do Rougearrasou na pose ao destacar a bolsa da grife Saint Laurent, modelo Loulou, avaliada em aproximadamente R$ 20 mil, em site de multimarcas. Já o maridão, elegeu a produção básica: conjunto de moletom, composto por uma calça, casaco e regata em tons terrosos.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram o casal: "Aline, você é lindíssima e talentosa!", elogiou um. "Maravilhosos! ", escreveu outra. "Lindos", disse Mari Bridi.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ALINE WIRLEY:

Aline Wirley, ex-Rouge, é bissexual e tem um relacionamento aberto com ator

Aline Wirley revelou em novembro do ano passado que se tornou adepta da poligamia e abriu seu casamento de 8 anos com o ator Igor Rickli, com quem tem um filho, Antônio, de 8 anos.

Na ocasião, a cantora publicou um texto em conjunto com seu marido no Instagram, para anunciar a decisão e abrir o seu coração sobre a relação: “Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós.”, declararam.