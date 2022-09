Gretchen e o marido dublam Maria Bruaca e Alcides, de 'Pantanal': ''Fivela de respeito''

Cantora Gretchen e o marido, Esdras de Souza, divertem em vídeo ousado dublando os personagens da novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 09h07

A cantora Gretchen (63) e o marido começaram esta sexta-feira, 02, animados e divertiram os seguidores nas redes sociais com um vídeo!

No registro, a artista e o saxofonista Esdras de Souza surgiram dublando áudio dos personagens Maria Bruaca e Alcides, do remake de Pantanal, interpretados, respectivamente, por Isabel Teixeira (48) e Juliano Cazarré (41).

"Nossa, Alcides, não sabia que você andava armado...", dublou a rainha do rebolado. "Não to armado nada, é a fivela do cinto somente", disse Esdras, imitando o peão da novela das nove. "Fivela de respeito, né, Alcides?", entoou Gretchen.

"@cazarre @isabelteixeira FIVELA DE RESPEITO NÉ MO??! Sextouuu!!!", escreveu Gretchen na legenda da publicação.

"Vocês são demais. Maravilhosos hehehe", "Amo os vídeos de vocês!!!", "Casal topo que Deus abençoe sempre", "ALCIDES aí tá com a maior cara se mal-intencionado. Fica esperta, Maria Gretchen", "Casal feliz", "Bom demais", brincaram os internautas nos comentários.

Gretchen e o marido dublam áudio de Maria Bruaca e Alcides, de 'Pantanal':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen e o marido exibem resultado de plásticas

Após fazerem algumas cirurgias plásticas nas últimas semanas, Gretchen e o marido, Esdras de Souza, estão recuperados e sugiram dançando na web recentemente. Combinando os looks, de shortinhos estampado e blusa branca, a cantora e o saxofonista apareceram rebolando e esbanjando as novas curvas após passarem por uma lipo HD e outros retoques na mesa de cirurgia. "Estreando o corpinho novo uhuuu", escreveu Gretchen.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!