Grávida da segunda filha, Virginia Fonseca tem outra crise de enxaqueca

Em maio deste ano, Virginia teve de ser internada por alguns dias no hospital por causa de sua enxaqueca

Na tarde desta terça-feira, 12, Virginia Fonseca (23) revelou em seu Instagram que teve uma nova crise de enxaqueca.

Em maio, a mãe da pequena Maria Alice (1) teve que ser internada e passou dias no hospital por conta das dores de cabeça.

Nos stories, a influenciadora revelou a nova crise enquanto subia as escadas de casa com ajuda do marido, Zé Felipe (24). “Estou subindo para dar uma cochilada. Estou mal. Dor de cabeça demais”, contou Virginia.

A esposa do cantor Zé Felipe ainda comentou que a enxaqueca a deixou enjoada: “Essa dor que estou sentindo chega a dar enjoo”.

Recentemente, a influenciadora aproveitou um dia na piscina ao lado da sua mãe e ainda fez um registro bem-humorado.

