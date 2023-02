Gloria Maria fez terapia para lidar com racismo na televisão: “Eu tinha medo”

Em entrevista ao GNT, Gloria Maria se abriu sobre a dificuldade para aparecer na televisão pela primeira vez

Nesta quinta-feira, 2, morreu Gloria Maria, que transformou o jornalismo brasileiro e foi a primeira jornalista negra a aparecer na televisão, além de ter sido pioneira na profissão inúmeras vezes. Mas em entrevista ao programa 'Superbonita', no GNT, Gloria revelou que tinha receio da recepção do público, por conta do racismo latente na época em que estreou, e contou que chegou a fazer terapia antes de entrar ao vivo pela primeira vez.

No programa, exibido em 2017, Gloria detalhou a dificuldade de aparecer nas telinhas da Globo: “Quando entrei na TV Globo fazia as reportagens, mas só aparecia a minha mão nas entrevistas. Quando os repórteres começaram a aparecer, eu fui uma das últimas porque tinha pavor. Estava tão acostumada com aquela reação estranha das pessoas com relação aos pretos, que eu tinha medo da maneira com que os telespectadores reagiriam ao me ver.”, contou a aclamada jornalista.

A mãe de Maria (15) e Laura (14), também explicou sobre o incentivo externo que recebeu para aparecer na TV: “Eu tive de fazer terapia para ter coragem de estar em vídeo”, disse durante a entrevista.

Em outra ocasião, Gloria revelou que, infelizmente, o racismo continua a permear entre os espectadores: “O preconceito é uma coisa que não termina, mas tem diversas faces. Agora estou em um patamar em que as pessoas não dizem 'Você não vai fazer isso porque você é negra'. Hoje é muito sutil, é mais elaborado, porque eu também sou uma pessoa mais elaborada", declarou em 2016, em entrevista para Marília Gabriela (74).

Gloria Maria protagonizou momentos históricos na TV brasileira

Revolucionária! Gloria Maria representou diversos marcos para o jornalismo brasileiro. A apresentadora foi a primeira a aparecer ao vivo e em cores na televisão, além de ter sido pioneira ao surgir na primeira reportagem em HD da Globo. Gloria visitou mais de 100 países para o 'Globo Repórter' e compartilhou sua vasta experiência cultural com milhares de brasileiros, além de cobrir notícias marcantes mundialmente. Relembre momentos históricos do ícone do jornalismo nacional.