Filha de José de Abreu consegue emprego nos Estados Unidos antes de terminar faculdade

Filha trans de José de Abreu mora em Los Angeles, estuda sobre jogos e foi contratada por grande empresa do ramo

Ainda no último período do curso de Jogos e Animação, a filha caçula de José de Abreu (77), Bia, conseguiu um emprego nos Estados Unidos, onde mora. Com grande alegria, o ator compartilhou com seus seguidores que ela foi contratada pela Sony-PlayStation, mesmo faltando apenas quatro meses para concluir os estudos.

O ator expressou seu orgulho pela conquista da filha e mencionou que ela sempre foi apaixonada por jogos de videogame. Ele também compartilhou que a família teve de trabalhar muito para sustentá-la em Los Angeles, uma das cidades norte-americanas mais caras, mas que tudo valeu a pena e agora ele pode pensar em descansar.

"Ela adorava jogar PS e imagina a felicidade em criar seus jogos agora. Muito orgulho. Foi difícil (quatro novelas) mantê-la por 4 anos em LA, mas valeu o esforço. Agora posso pensar em mim. Aposentadoria? Morar em Bali? No Uruguai? Continuar na luta política e na lida de atuar?", se questionou.

"Sensação de pai realizado. Os 5 filhos (quando Rodrigo morreu também estava bem empregado) trabalhando em ofícios que amam. Todos com formação universitária. Privilégio! Agradeço aos deuses do teatro que me permitiram isso atuando", disse grato.

Identidade de gênero

A filha de José de Abreu é uma mulher trans e iniciou o processo de transição de gênero há dois anos. “Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz", contou o ator em entrevista ao jornal Extra.