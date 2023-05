Filha de Gloria Maria abre álbum de fotos na web: 'Nunca irei esquecer'

Filha de Gloria Maria, Maria Matta exibe fotos com sua melhor amiga e agradece pelo apoio ao longo da vida: 'Nossa amizade é tão forte'

A jovem Maria Matta, de 15 anos, filha da jornalista Gloria Maria, abriu o coração ao fazer uma homenagem para sua melhor amiga, Luiza Pazzini. Nas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos das duas juntas e celebrou a longa amizade e os momentos que já viveram juntas.

"Amizade, amor, afeto, apego, familiaridade e irmandade. Essas 6 palavras dizem muito sobre a nossa conexão. Hoje é um dia muito especial, pois é o seu aniversário! E eu realmente não poderia deixar de escrever algumas palavras para expressar o quanto a nossa amizade significa para mim. Eu nunca irei esquecer do dia que nos conhecemos, e desde então, nossa amizade só cresceu. Passamos por muitas coisas juntas, e em cada uma delas, você esteve ao meu lado, me apoiando e me dando forças para seguir em frente. Você é uma pessoa maravilhosa, e eu sou eternamente grata por ter você como melhor amiga", disse ela.

E completou: "Nossa amizade é tão forte que parece que nos conhecemos há uma vida eterna. Sempre que precisamos uma da outra, estamos lá, não importa o que aconteça. Já vivemos muitos momentos inesquecíveis, que ficarão para sempre guardados na memória. E tenho certeza que ainda viveremos muitos outros momentos assim. Você é uma pessoa muito especial, com um coração enorme e uma alma iluminada. É sempre bom estar perto de você, pois você consegue transformar qualquer momento em algo agradável e divertido. Sua alegria é contagiante, e isso é uma das coisas que eu mais admiro em você".

Por fim, ela falou sobre o aniversário da amiga. "Neste dia tão especial, eu desejo que você seja muito feliz, que seus sonhos se realizem e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Que a vida te traga muitas alegrias, muitos amigos e muitas realizações. E que a nossa amizade continue forte e duradoura, como sempre foi. Parabéns Luiza! Que este seja apenas mais um ano de muitos outros que virão, cheios de amor, paz, saúde e felicidade. Conte sempre comigo, pois eu estarei aqui para o que precisar. Eu te amo muito Lu! Maria Matta", declarou.

Filhas de Glória Maria fazem rara aparição em público após a morte da mãe

As adolescentes Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, filhas da jornalista Glória Maria, fizeram uma rara aparição em público após a morte da mãe, durante um evento no Rio de Janeiro. As duas optaram por vestidos na cor azul, mas cada uma com seu toque especial.

As irmãs prestigiaram o Prêmio Sim À Igualdade Racial. Discretas com a vida pessoal, as meninas esbanjaram simpatia ao posarem para as fotos na entrada do evento. Maria surgiu com um modelito azul claro e um lenço branco, e Laura apostou em um modelito com lantejoulas.