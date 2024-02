Felipe Massa entrega relação com herdeiro da Ferrari: 'Faço parte da família'

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipe Massa falou sobre encarar emoção ao relembrar história da Ferrari

Felipe Massa marcou presença na pré-estreia do filme Ferrari, na noite da última terça-feira, 20, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o evento, o piloto falou sobre encarar emoção ao relembrar história da marca no longa e entregou relação com herdeiro: "Faço parte da família".

"É uma emoção estar aqui para acompanhar a história da Ferrari, principalmente do Enzo Ferrari, que eu não conheci. Infelizmente, quando cheguei na Ferrari, ele já tinha falecido, mas a gente tem um pouco de ideia do que aconteceu por trás", compartilhou Felipe Massa .

Durante sua carreira nas pistas de corrida, o brasileiro conheceu Piero Ferrari, filho do fundador da empresa, que aparece no filme ainda criança. Ao ser questionado sobre a relação com o herdeiro da Ferrari, ele garantiu que mantém proximidade após as oito temporadas como piloto da marca. "Conheço o Piero muito bem, tenho uma relação muito boa e próxima com ele e com todas as pessoas da Ferrari. Logicamente, um pouco eu conheço por outras pessoas contando".

"Ferrari é uma família e eu faço parte dela. Meu primeiro macacão foi vermelho, meu primeiro kart foi vermelho. O sonho era muito distante e consegui fazer parte disso por oito temporadas", declarou Felipe Massa.

Além de relembrar a história com a empresa, o piloto aproveitou a emoção para celebrar o momento de ver as corridas nas telas de cinema: "Foram tantas vitórias, intrigas e disputas, então, para mim, é uma honra estar aqui para acompanhar o filme. Agora é um momento emocionante de viver tantas coisas que aconteceram sem ter acompanhado lá na Ferrari". Durante a pré-estreia do filme, que conferiu ao lado da esposa, Raffa, Felipe Massa encontrou Gabriel Leone, intérprete de um dos pilotos no longa, e Rodrigo Lombardi.

