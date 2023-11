Fã faz tatuagem homenageando Simaria Mendes: 'Eternizada na pele'

Grande admirador de Simaria Mendes faz tatuagem para ela e cantora reage ao ver resultado

A cantora Simaria Mendes recebeu uma homenagem muito especial de um fã. O jovem Felipe Oliveira resolveu eternizar a artista em seu corpo e fez uma tatuagem com o nome dela em seu pulso. Na rede social, ele exibiu o resultado e foi notado pela famosa.

Ao ver a prova de amor de seu admirador, a irmã de Simone Mendes reagiu. A musa então repostou o resultado da tatuagem e deixou comentários para o fã, que disse no post. "Eternizada na Pele", escreveu Felipe.

Nos comentários, a cantora, que está afastada dos palcos há meses após o fim da dupla com Simone, deixou seu carinho pelo jovem. "Sou eu Simaria! Que homenagem tão linda! Tô apaixonada nessa tatoo. Jesus! Obrigada, muito amor!", agradeceu.

Nos últimos dias, em clima de Halloween, a famosa roubou a cena ao apostar em um vestido com transparência. Sem nada por baixo, ela chamou a atenção ao exibir seu corpaço escultural na peça ousada. Vale lembrar que, Simaria foi criticada por apostar em um look bem decotado para o aniversário de uma influenciadora milionária. A famosa não ficou quieta e rebateu os comentários negativos.

VEJA A TATUAGEM PARA SIMARIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Oliveira 🧊 (@fellipece)

Simaria fica indignada com críticas sobre seu decote

Indignada com as críticas sobre sua roupa bem decotada, Simaria Mendes não ficou quieta e rebateu os comentários negativos sobre sua aparência em um longo desabafo. Dessa vez, ela resolveu falar tudo que estava sentindo e se mostrou bem chateada com a situação

"Vocês tão achando que eu sou o que? Que eu sou de ferro, que não tenho alma, que não tenho coração, que não choro, já chega galera, ao mesmo tempo que tem meia dúzia de gato pingado que fica com inveja, com ódio porque meu corpo tá lindo, porque eu to jovem, tem um monte que me ama e assim tem mais, o mais importante é o que eu sei sobre mim, cuidado, vai ter muita gente que vai ter que me pedir perdão...", Leia mais aqui.