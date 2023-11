Ex-mulher de Faustão, Magda Colares exalta estreia da filha como cantora: 'Realização'

Em entrevista à CARAS Brasil, Magda Colares também falou sobre sua carreira e prestigiou estreia de Lara, sua filha com Faustão

Magda Colares não esconde o orgulho em ver sua filha, a cantora LARA, fruto do relacionamento com Faustão, dando início à carreira musical. Ela esteve presente no show de lançamento da artista nesta quarta-feira, 22, em São Paulo, e conversou com a CARAS Brasil sobre o momento.

"É uma emoção para mim ver que ela conseguiu, que se sente segura", começou a artista plástica, que foi casada com Faustão entre os anos 1990 e 2000 . "A segurança dela para mim é uma realização como mãe. Ela canta todo dia, isso há anos, e só agora resolveu se apresentar."

Colares conta que a filha precisou trabalhar bastante a timidez para conseguir trazer o trabalho musical à tona. Para ela, a arte faz parte da vida da cantora desde sempre, já que os pais estão envolvidos no meio, mesmo que de formas diferentes.

Apesar disso, a artista plástica afirma que Lara não se deixa levar pelo mundo da fama, "ela sabe que tem um caminho para trilhar". Colares ainda brinca que consegue enxergar muitas semelhanças entre ela e sua filha. "Ela é toda minha [risos]."

Quanto à sua carreira, a artista afirma que continua pintando, porém, irá passar um tempo sem se dedicar a projetos para além de si mesma. "Atualmente vou me dar dois anos para ficar pintando só para mim, estou me reservando para estar só para mim."

Lara reuniu um time de celebridades, amigos e familiares na noite desta quarta-feira, 22, para prestigiar o show de lançamento da sua carreira musical no Blue Note, em São Paulo. Antes, a artista já havia divulgado seu primeiro EP, Faíscas, na noite da terça-feira, 21.

CONFIRA TRECHO DO PRIMEIRO CLIPE DE LARA, FILHA DE FAUSTÃO: