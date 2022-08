Ex-BBB Laís Caldas é acusada de gordofobia e rebate: "Vão procurar o que fazer"

A ex-BBB Laís Caldas revelou que foi chamada de baleia pela mãe e ao usar o emoji foi acusada de ser gordofóbica

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 17h49

Laís Caldas (30) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 30, para rebater algumas acusações que passou a receber após expor uma conversa que teve com sua mãe.

Tudo começou após a ex-participante do Big Brother Brasil 22 usar um emoji de baleia para contar aos fãs que sua mãe perguntou se ela estava gorda, porque estava usando apenas roupas da cor preta - que muitas pessoas acreditam que afina a silhueta.

"Minha gente, todo dia minha mãe me pergunta se estou (emoji de baleia) porque só estou usando roupa preta. Tive que colocar uma lilás hoje e marcar para ela fazer a avaliação dela. Pensa o tanto que pega no meu pé com isso", escreveu a médica.

Reprodução/Twitter

A postagem de Laís foi considerada gordofóbica por muitos internautas, e ela passou a receber muitas críticas. Com a repercussão, ela decidiu se pronunciar no Twitter e rebateu as acusações, afirmando que não ofendeu ninguém, e que estava se referindo a si mesma.

"Tem gente aqui hoje que tá cheio de mimimi em?! Queria dizer que não ofendi ninguém, falei algo de mim e de uma brincadeira entre eu e minha mãe ou agora vocês vão interferir até como eu ou minha mãe devemos chamar uma a outra?! Me poupe, vão procurar o que fazer", disparou a ex-BBB. "Não me referi a pessoas, referi a mim! É só ler direito", acrescentou.

Em seguida, uma internauta afirmou que a médica deveria apenas ter assumido que errou, mas Laís retrucou: "Que erro? Me poupe! Agora eu não posso me chamar do jeito que eu quero?! Não me referi a pessoas, estava falando de mim! Eu em, tá se doendo demais! Leia direito antes de falar que eu estava referindo a alguém e não a mim!", respondeu.

Outra internauta ressaltou que as pessoas estavam criticando o uso do emoji de baleia, e não a brincadeira entre mãe e filha, mas Laís voltou a rebater. "Emoji existe para ser usado né? E qual o problema deu ter usado ele se referindo a mim?".

Confira as respostas de Laís Caldas após as acusações:

Tem gente aqui hoje que tá cheio de mimimi em?! Queria dizer que não ofendi ninguém, falei algo de mim e de uma brincadeira entre eu e minha mãe ou agora vocês vão interferir até como eu ou minha mãe devemos chamar uma a outra?! 🤔

Me poupe, vão procurar o que fazer 😌 — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) August 30, 2022

Que erro? Me poupe! Agora eu não posso me chamar do jeito que eu quero?! Não me referi a pessoas, estava falando de mim! Eu em, tá se doendo demais! Leia direito antes de falar que eu estava referindo a alguém e não a mim! — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) August 30, 2022

Emoji existe para ser usado né? E qual o problema deu ter usado ele se referindo a mim?! 🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) August 30, 2022

