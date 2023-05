Everton Ribeiro, do Flamengo, fecha parque com 200 brinquedos para aniversário do filho

Jogador de futebol Everton Ribeiro e Marília Nery celebram cinco anos de filho mais velho, Augusto

Nesta última quinta-feira, 11, o jogador de futebol do Flamengo e da Seleção Brasileira Everton Ribeiro (34) decidiu fazer uma festa e tanto para celebrar a chegada dos cinco anos de seu filho mais velho, Augusto, fruto de seu casamento com a influenciadora digital Marília Nery, com quem tem também o pequeno Antônio.

“Celebrando a vida do meu príncipe com tudo que ele merece. Sua felicidade é a minha, meu amor. Viva, nosso Gutinho!”, escreveu o jogador de futebol e sua esposa, na legenda da publicação que fizeram em conjunto em seus respectivos perfis oficiais no Instagram.

Nos cliques, a família linda aparece se divertindo bastante em uma festa incrível, que tem como tema o filme Divertidamente, da Disney. O grande evento aconteceu em um parque na cidade do Rio de Janeiro, que conta com mais de 200 atrações para a diversão dos convidados e dos pequenos.

Veja as fotos do aniversário do filho do jogador de futebol Everton Ribeiro:

