Evelyn Castro sobre papel na série Encantado´s: 'Obrigada por terem me tirado do estereótipo'

Em Encantado´s, do Globoplay, Evelyn Castro dá vida a uma influencer perua, personagem que se distancia de todos que a atriz conquistou ao longo da carreira

Evelyn Castro (43) está de volta na segunda temporada da série Encantado’s, uma produção do Globoplay, que estreou nessa terça-feira, 12. Na trama, a atriz interpreta Maria Augusta, que sonha ser uma influenciadora digital famosa, mas que nessa nova fase se autodeclara gerente do mercado. Em coletiva de imprensa com participação da CARAS Brasil, ela falou sobre o desafio que é viver a personagem e agradece a oportunidade. "Obrigada por terem me tirado do estereótipo", diz.

Inicialmente, a atriz fez uma avaliação sobre Maria Augusta. "A Maria Augusta não tem nada de adulta, eu julgo. A Evelyn julga muito a Maria Augusta. Foi preciso entrar em um consenso, eu e Maria Augusta, porque a gente não tem nada a ver. Fui me adaptando a ela, tentando me encontrar ali com a Maria Agusta, e consegui. A Maria Augusta tem uma inocência, uma certa ingenuidade, coisa da infância mesmo. Ela beira a infantilidade, de tanto que ela quer ser aceita. E essa coisa dela virar gerente, cabe nesse lugar, dela querer ser aceita pela família, principalmente pela personagem da Vilma (Melo), a Olímpia", fala.

"Ela queria muito ser aceita, admira tanto a Olívia... E ela busca sororidade com essa cunhada, e acaba criando muita confusão. Ela quer tanto ser aceita por todo mundo, que acaba exagerando, criando toda essa confusão. E cabe nesse lugar do influencer, que eles querem ser aceitos, né? De você estar sempre ali na tendência, de acertar, e é uma loucura. A Maria Augusta é isso", emenda a atriz.

Evelyn aponta um fato curioso: as pessoas não conseguem associá-la a personagem, não entendem que é ela quem dá vida a Maria Augusta na produção. "Essa série é tão emblemática, nessa coisa de não ser reconhecido, que as pessoas, às vezes, não me reconhecem dentro de Encantado´s, ainda, como Maria Augusta. Essa séria causa tanta coisa diferente, que quando cai a ficha das pessoas que sou a Maria Augusta, elas falam assim: 'Oi?'. Porque essas autoras maravilhosas me colocaram lá dentro como influencer, como perua, coisa que nunca fizeram comigo. Eu sempre fui ou a machona, ou a empregada doméstica. Então, assim, obrigada por terem me tirado do estereótipo que a TV me colocou. Ser a influencer perua é uma loucura", salienta.

"Ainda é meio chocante para as pessoas me associarem a ela. É engraçado isso. Fiz agora a gravação de um programa, onde as pessoas gritavam ainda o nome de um outro personagem. Aí, eu brinquei e falei: 'Pelo amor de Deus, gente. Vou estrear agora a segunda temporada de Encantado´s e vocês estão gritando um personagem que passou? Vamos gritar Maria Augusta'. E eu senti que as pessoas ficaram chocadas. E tinha muito LGBT+, e eles gritaram Maria Augusta e ficaram chocados porque eles não me assiociaram a ela. Tem gente que fala de Encantado´s, tem gente que associa, sim, mas muita gente me vê neste lugar estereotipado. Acho muito engraçado porque isso me dá muito trabalho. Para fazer a Maria Augusta, tenho que respirar. Tenho que contar até dez, e é engraçado esse lugar", continua Evelyn.

Mas, apesar do público não associar Evelyn a personagem, a atriz garante que curte. "Eu gosto, tá? Mostra que estou fazendo um bom trabalho. Tenho xodó com Encantado´s, real. O chão do cenário é o quintal da minha casa, da casa da minha avó. A gente tem uma direção que dá um caminho para a gente, que a gente fala: 'Caramba, que gostoso!'. Me senti em casa, no meu bairro. É um lugar comum. Fico feliz de verdade. E quero que a Maria Augusta se torne popular. Por mais que eu esteja fazendo humor, que tenha a minha assinatura ali, fico feliz de fazer uma coisa que não tem nada a ver comigo, isso é muito legal", finaliza.