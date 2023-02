Esposa de Arlindo Cruz explica a decisão de revelar o novo namoro, diz colunista

Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz teria escrito uma nota para falar sobre a divulgação do seu novo namoro publicamente

Esposa do cantor Arlindo Cruz, Babi Cruz enfrentou uma onda de críticas nas redes sociais após revelar que está vivendo um novo namoro. O marido dela enfrenta as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral desde 2017. Recentemente, ela assumiu que está namorando outro homem e foi atacada por isso. Agora, ela teria escrito uma nova para falar sobre a decisão de confirmar o romance publicamente.

Nesta terça-feira, 28, a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, compartilhou uma nota oficial que teria sido escrita por Babi Cruz e teria circulado por grupos da família dela. Em um trecho do texto, ela lamenta a repercussão do seu novo relacionamento.

"Em virtude dos últimos acontecimentos, venho dizer o quanto eu lamento sobre a proporção que se deu a exposição de um assunto tão pessoal e particular. Me senti na obrigação de esclarecer à repórter sobre os fatos, pois, provavelmente, a notícia seria dada de forma distorcida e equivocada em dizer que eu estaria me relacionando com uma pessoa do convívio da minha família. A minha intenção é esclarecer toda e qualquer situação, bem como dar satisfação à sociedade, por ser uma pessoa pública e respeitar os nossos fãs e em especial a minha família", disse ela.

Em outro trecho, ela garantiu que a sua prioridade é cuidar da saúde do marido. "Nada do que aconteceu ou acontecerá na minha vida, me impedirá de cuidar com todo amor e carinho da saúde do Arlindo, assim como sempre fiz. Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde do Arlindo e sempre será, inclusive as dezenas de centenas de profissionais da área da saúde que acompanham o nosso caso durante todo esse tempo sabem o quanto já abdiquei da minha vida por ele, e, aos que não convivem, acompanham mesmo que à distância", declarou.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Em 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Ele se sentiu mal em sua casa pouco antes de uma viagem e foi levado para o hospital. Ele foi medicado e passou por exames, que diagnosticaram o AVC hemorrágico. Ele passou por cerca de 17 cirurgias e ficou um longo período no hospital. Hoje em dia, o artista segue com o tratamento em sua casa e perto de sua família.

A família costuma mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais com frequência para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.