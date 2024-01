Entre a vida e a morte: saiba como está Claudia Alencar após quadro grave

Saiba como está Claudia Alencar após quadro grave; atriz foi internada com quadro de septicemia antes do Natal

A atriz Claudia Alencar melhorou consideravelmente após ficar entre a vida e a morte. Ela segue internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, mas já apresenta sinais de que pode receber alta ainda essa semana.

Ao jornal 'O Globo', o filho da atriz, Yann Hatchuel, afirmou que a mãe está lúcida e inclusive fez escova nos cabelos durante a internação. Os sinais são positivos.

"Agora que a minha mãe está entendendo o que passou e a gravidade. Ela fica muito emocionada quando me vê no vídeo e está muito feliz com a sua superação. Outro dia fiz uma chamada às 22h e a amiga dela Karina tinha feito os seus cabelos, ficou linda! Foi bom para animar e levantar a sua autoestima", afirmou ele a coluna 'Play'.

Segundo o filho de Claudia Alencar, os médicos já reduziram a medicação e ela sente menos dores. "Foi tão grave que eu tinha dúvida se ela iria sobreviver. Ainda bem que está conseguindo melhorar o seu quadro", declarou ele confiante.

Vale lembrar que a atriz está confirmada no elenco de Beleza Fatal, produção da HBO Max que já está sendo gravada. Este será o retorno da atriz às novelas após um longo hiato.

Internação assustou fãs

A artista, que tem 73 anos de idade, foi internada no dia 17 de dezembro, cerca de um mês após fazer uma cirurgia na coluna. Ela foi diagnosticada com quadro de infecção bacteriana grave e precisou passar por um procedimento cirúrgico na coluna para que os médicos pudessem identificar as novas bactérias.

Vale lembrar que Claudia Alencar está longe da TV desde que atuou na novela Rock Story, de 2017, na Globo. Recentemente, ela foi chamada para atuar em Beleza Fatal, novela da HBO Max.

Em sua longa trajetória artística, a estrela foi considerada um símbolo sexual nas décadas de 1980 e 1990. Na TV, ela atuou em várias novelas, como Fera Ferida,Malhação, Porto dos Milagres, Kubanacan, Prova de Amor, Os Mutantes e mais.