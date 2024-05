Empresário do sertanejo se casa com cerimônia para mil convidados avaliada em R$ 4 milhões

Toninho Duettos se casa com Aline Áurea e oferece aos convidados luxuosa festa em Goiânia, inspirada na Grécia; veja fotos

Toninho Duettos, considerado um dos maiores empresários do segmento do sertanejo no país, e que coordenou a estreia de nomes no mercado musical como Maiara & Maraisa, Marília Mendonça e Zé Neto & Cristiano, se casou na última sexta-feira, 24, com a empresária Aline Áurea, no Palácio Monte Líbano, em Goiânia. A cerimônia, que contou com cerca de mil convidados, entre eles o DJ Jesus Luz (37), foi avaliada em R$ 4 milhões.

A CARAS Brasil teve acesso a alguns detalhes sobre o luxuoso evento: Foram quatro meses de organização, três dias para montar toda a estrutura. A inspiração para a decoração da festa foi a Grécia. Toda personalizada, rica em detalhes, teve lustres de cristais, 830 orquídeas naturais para compor a mesa do bolo, bem casados personalizados com fios de ouro e mais de 230 pessoas trabalhando para tudo sair impecável. Já a noiva vestiu um look assinado pela estilista Maisa Gouveia. Os sapatos foram de Josefa Bernardes.

Durante a cerimônia, Toninho Duettos falou: “Com você, sei que cada dia será uma nova oportunidade para amar mais profundamente, rir mais intensamente e viver mais plenamente".

Na sua vez, Aline também se declarou: "Um dia, li que encontrar o amor da sua vida é um privilégio concedido por Deus. Realmente, a serenidade na alma nos traz essa certeza. Lembro de como eu pedia a Deus, uma pessoa como você, meu amor".

E continuou: "Pedia, inclusive, que tivesse muitas características semelhantes às minhas e que me fizesse mais apaixonada a cada dia, pois, como dizem, o amor reside nos detalhes. Que sorte a minha! Você é meu lar, meu melhor amigo, meu amor e agora oficialmente meu esposo”, disse a noiva, sob os olhares atentos dos convidados.