Emily Garcia revela motivo do fim do namoro Victor Igoh

Após anunciar o fim do namoro de poucos meses com Victor Igoh, Emily Garcia abre o jogo sobre o que levou ao fim

A influenciadora digital Emily Garcia surpreendeu ao contar o motivo do fim do namoro com Victor Igoh. Os dois confirmaram a separação na noite deste sábado, 3, por meio das redes sociais. Após a repercussão do assunto, ela contou porque eles não estão mais juntos.

Em conversa com o colunista Leo Dias, Emily contou que o conflito de agendas deles foi o que levou ao término, já que não conseguiam mais se encontrar. "Apenas estou em uma fase da minha vida que venho trabalhando muito, estou com muitos projetos, a distância também dificultava um pouco, aí percebemos que não estávamos em uma conexão pra continuar o relacionamento, apenas isso, Mas nos respeitamos muito e continuamos amigos", disse ela.

E completou: "Mal estávamos conseguindo nos ver, viajar, ter uma vida a 2 como casal e chegamos nessa conclusão".

O anúncio do término

A revelação do fim do namoro de Emily Garcia e Victor Igoh foi feita por ele nos stories do Instagram. "Estava vendo a melhor forma de falar sobre isso e de comunicar a todos, até porque sei que tem muita gente que emana boas energias e torce de forma verdadeira. Eu e Emily não estamos mais juntos. Assumimos um compromisso um com o outro no dia 14 de outubro, que foi conduzido até aqui com muita intensidade e carinho. Hoje não está sendo um dia feliz para mim, mas vamos passar. É isso, obrigada”, disse ele.

E ela também se pronunciou: “Em respeito a seguidores e fãs que estão em dúvidas, sim, estou confirmando que eu e Victor não estamos mia juntos como casal, mas seguimos nos respeitando, mantendo a amizade e o carinho que temos um pelo outro! Espero que respeitem o momento. Vida que segue e respeito, por favor”.