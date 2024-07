Em Paris, Mel Maia é barrada em festa ao surgir com 'roupa imprópria'

Surpresa, a atriz Mel Maia relatou que foi impedida de entrar em uma festa em Paris por 'look impróprio': 'O que tem de errado?'

A atriz Mel Maia provou aos seguidores que perrengue também existe fora do Brasil! A artista, que está aproveitando alguns dias de férias em Paris, na França, contou em suas redes sociais que foi impedida de entrar em uma balada por causa de seu look.

Em seu Instagram oficial, Mel gravou um vídeo andando na rua com a amiga, Lívia, após ser barrada na festa. Confusa com a atitude do segurança do local, ela não escondeu a surpresa ao relatar o ocorrido.

"Simplesmente no lugar em que topamos ir de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa. Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia [amiga] está de boa, só está com decote. Será que é por causa do meu top?", questionou a atriz, mostrando melhor a roupa escolhida.

"Eu não sei. Será que é alguma coisa no cabelo? O que tem de errado, gente? O cara falou assim 'vou checar se vocês duas podem entrar. É, vocês não podem entrar'", continuou Mel Maia, recordando a atitude do funcionário da festa. De acordo com ela, ao perguntar o motivo, o segurança apenas respondeu: "Talvez por causa da roupa".

Antes de sair para a balada, Mel Maia mostrou detalhes de seu look nas redes sociais. Esbanjando beleza, a famosa apostou em uma roupa all black formada por uma calça e um top com brilhos para curtir a noite em Paris.

Mel Maia exibe look para balada em Paris - Fotos: Reprodução / Instagram

Mel Maia e amiga são barradas de festa em Paris por causa das suas roupas pic.twitter.com/TrELmczBvW — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) July 14, 2024

Mel Maia rebate comentários ofensivos

Recentemente, Mel Maia curtiu um dia de praia e fez questão de compartilhar diversas fotos em sua conta no Instagram. Nas imagens, a atriz surgiu de biquíni enquanto degustava algumas frutas.

Porém, rapidamente a famosa recebeu alguns comentários ofensivos, principalmente de mulheres. Em sua conta privada na rede social, Mel Maia desabafou sobre a situação. "Amigas, eu fico chocada. Tipo, eu acabei de postar uma foto e os desempregados já ficam comentando, alimentando a fake news e tudo mais", iniciou.

E completou: "Só que assim, várias mulheres comentando, mulheres que são novas, têm filhos. Onde esse mundo vai parar? As pessoas estão muito mal amadas. Eu ainda fui mandar mensagem para ela, tipo 'você é mulher, você tinha que estar apoiando outra mulher'. Gente, eu fico impressionada. Povo mal amado".