Em meio à polêmica, João Gomes pede para a mãe apagar post: ''Era pra ser assunto meu''

Vivendo momento delicado, cantor João Gomes deixa comentário em vídeo de sua mãe no Instagram após ela falar mal da ex-nora, Ary Mirelle

O cantor João Gomes (19), dono dos hits Dengo e Se For Amor, está enfrentando momentos delicados desde o término de seu namoro com Ary Mirelle.

A mãe do artista, Kátia Gomes, recebeu muitas críticas após falar mal da ex-nora. Durante participação em um podcast, ela chegou a dizer que a Ary é imatura e preguiçosa. "Algumas vezes eu falava para ter cautela: ‘Quando o João for tirar foto com fã, você [tem que] estar sempre simpática e sorrindo, porque aquelas pessoas é que tornaram ele a pessoa que ele é hoje’'", relembrou.

“Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que [o sentimento] deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura”, disse ainda.

Falando de afazeres domésticos, ela reclamou que a nora não ajudava nas tarefas. "Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém", alfinetou.

Em meio às últimas polêmicas, nesta sexta-feira, 28, Kátia postou um vídeo falando que tentaram derrubar sua conta, pois a verdade não é aceita por muitos. João Gomes deixou um comentário na publicação de Kátia, pedindo para que ela apague. "Se eu fosse a senhora, apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto. Que era pra ser assunto meu...", disse ele no Instagram. Os internautas saíram em defesa de João por conta da exposição desnecessária de sua mãe.

Confira o post da mãe de João Gomes e o comentário do cantor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kátia Gomes (@katiajordaniagomes_)

Ex-namorada de João Gomes defende a ex-sogra

Após as críticas que a mãe de João Gomes, Kátia Gomes, recebeu após falar mal da ex-nora, Ary Mirelle, outra ex-namorada do cantor resolveu defender a sogra.

Nos stories, Samila Sindlay colocou o vídeo da ex-sogra no podcast 'Petrocast' e deu sua opinião sobre a empresária. “Lembro de falar que tinha sorte por ter uma boa sogra, por ter inclusive uma boa primeira sogra. Nunca tive nada a reclamar sobre Kátia, e como minha própria mãe, o que ela vinha para falar e resolver, resolvíamos", começou o relato.