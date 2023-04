Após mãe de João Gomes ser criticada por falar mal de Ary Mirelle, outra ex-namorada do filho a defende

Samira Sindlay falou bem da ex-sogra e disse que nunca teve problemas com ela ou com a família de João Gomes

Após as críticas que a mãe de João Gomes, Kátia Gomes, recebeu após falar mal da ex-nora, Ary Mirelle, outra ex-namorada do cantor resolveu defender a sogra.

Nos stories, Samila Sindlay colocou o vídeo da ex-sogra no podcast 'Petrocast' e deu sua opinião sobre a empresária. “Lembro de falar que tinha sorte por ter uma boa sogra, por ter inclusive uma boa primeira sogra. Nunca tive nada a reclamar sobre Kátia, e como minha própria mãe, o que ela vinha para falar e resolver, resolvíamos", começou o relato.

"Conversávamos muito, éramos mais próximas ainda do que hoje. Neste meio tempo o que conheci dela foi algo justo, Katia é uma boa pessoa e é uma mãe que sabia, sim, se colocar sem interferir no relacionamento que eu mantinha com o filho dela.

"Até onde vi e pelo que ela me mostrou durante o tempo que convivi com ela, é que ela tem um bom coração e que conscientiza, sim, se preciso. O que é longe de interferir ou tomar decisões por quem quer que seja. Me senti bem com ela e com toda a família. Não atoa, tenho o carinho de todos eles”

O que Kátia Gomes falou sobre Ary Mirelle

No podcast 'Petrocast', a empresária comentou a relação de Ary com os fãs do músico. "Algumas vezes eu falava para ter cautela: ‘Quando o João for tirar foto com fã, você [tem que] estar sempre simpática e sorrindo, porque aquelas pessoas é que tornaram ele a pessoa que ele é hoje’'" relembrou.

No entanto, a mãe afirma que não era isso que acontecia: “Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que [o sentimento] deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura”.

Falando de afazeres domésticos, ela reclamou que a nora não ajudava nas tarefas. "Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”, alfinetou.