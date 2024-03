Eliezer revela como administra as finanças pessoais e da família para fazer o dinheiro triplicar; confira

O ex-BBB e empresário Eliezer contou a CARAS Brasil como faz o dinheiro que ganha render e como administra os gastos do dia a dia com a esposa, Viih Tube

Quando a gente acompanha a vida dos famosos pelas redes sociais e se depara com um universo repleto de luxo, conforto e muitos privilégios, não imagina que para uma grande maioria, essa conquista veio por meio de muito trabalho e responsabilidade financeira. Exemplo disso é o ex-BBB Eliezer (34), casado com a também ex-BBB Viih Tube (23). O casal conquistou um patrimônio avaliado em milhões – e continua em ascensão – porque sabe administrar bem todo o dinheiro que ganha com publicidade e outros tipos de meios rentáveis. Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, o influenciador digital e empresário revela o que faz para as finanças multiplicarem e o que o motiva para ter controle com os gastos.

Para contextualizar o assunto, Eliezer voltou ao tempo em que era apenas uma pessoa anônima, um designer com vida simples, morador de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. “Antes de entrar no Big Brother, até um pouco tempo depois, eu era um cara do tipo que gastava tudo o que ganhava porque acreditava que a vida era uma só e não sabia se estaria vivo amanhã. Então, eu tinha essa filosofia comigo. Nunca tive o hábito de guardar ou investir, ou de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Isso mudou quando descobri que ia ser pai. Mudou a minha mentalidade. A paternidade muda a nossa cabeça e traz muitos medos, muitas questões”, conta.

“Por mais que a Viih tenha uma situação estável, financeiramente falando, e eu comecei agora, digamos assim, de trabalhar com a internet, mesmo assim ainda é uma incógnita muito grande porque a gente pergunta: e daqui a cinco anos? E se amanhã a gente for cancelado e não ter mais dinheiro, por exemplo? Então tudo é uma incógnita muito grande. Por isso, comecei a cuidar do meu dinheiro, a cuidar das minhas finanças a partir desse momento. A fazer conta, a guardar, a realmente analisar, tipo: Isso vale? Vale esse valor para esse tipo de coisa, nesse momento? Então isso começou a partir do momento que descobri que iria ser pai”, continua.

E hoje, para cuidar das finanças, o empresário conta com uma equipe. “A gente foi amadurecendo ao longo desse sistema familiar, entende? Hoje em dia, tenho uma equipe que cuida do meu dinheiro. A gente está abrindo uma holding (termo comum do mercado que se refere a um tipo de empresa bem comum na bolsa de valores) para cuidar também dos nossos imóveis, mas tenho um financeiro, que cuida diretamente da minha conta pessoal, e um consultor financeiro que cuida dos meus investimentos. Eu divido. Tenho um consultor financeiro pessoal e um consultor financeiro dos meus negócios. Hoje temos a BabyTube e temos algumas outras coisas, eu e a Viih, juntos. Então, não misturo, faço essa divisão”, explica.

E para o dinheiro render, Eliezer investe. “Comecei aplicando o meu dinheiro, investindo, e eu tinha uma meta para tudo o que ganhasse. Exemplo: uma meta de um milhão de reais. Então, durante o ano de 2022, até metade de 2023, praticamente tudo o que eu ganhava, colocava no investimento. Aí eu pensei: quando bater um milhão, vou para um outro investimento, outro estilo de investir, outra modalidade de investir, passar a comprar as coisas. Então, fazia assim: colocava para investir, principalmente em fundos imobiliários. Comecei com um perfil mais conservador. E quando bati um milhão em investimento, comecei a comprar imóvel. Primeira coisa foi a nossa casa, que a gente está se mudando agora. E comecei a comprar alguns imóveis em alguns pontos do Brasil. Comprei agora uma casa no Nordeste, em Alagoas, Maceió. Parti para esse lado e estou negociando uma casa nos Estados Unidos, para coloca-la, como chamamos, de home vacation, para começar a ganhar em dólar, alugar essa casa lá fora, em Orlando. Estudei e é uma fonte de renda interessante. E também para usufruir. A Viih ama Orlando, ama a Disney, nossos filhos, acredito, vão gostar também. E eu tenho também um lugar para ficar porque a hospedagem lá, o custo é altíssimo. Compro essa casa e deixo alugando ao longo do ano. Resumindo: hoje o que eu faço para o meu dinheiro render? Aplico e compro imóvel”, conta.

GASTOS DO DIA A DIA

Como toda família, existem gastos do dia a dia: luz, água, condomínio, comida, entre outros. Eliezer também revela como administra tudo isso. “Hoje em dia, a gente pensa como uma família. Então, a gente divide tudo como uma família. Eu tenho as contas da casa. A Viih fica, por exemplo, com a luz, água e o salário das nossas colaboradoras. Eu fico com a gasolina, os condomínios, o gás, compras do mercado. É assim, a gente divide essas contas. Do casal, sou o chato, o cara que quer apagar a luz quando está gastando muito. Tipo: para quê tanta comida, se está estragando? Corta. Além do desperdício, está gastando dinheiro ainda, sabe? Sou o mais controlado”, fala.

“Mas, em paralelo a isso, quando a gente fala em investir dinheiro, sou o que pensa mais alto. A Viih tem um perfil mais conservador. Ela quer fazer um por um. Tipo: a gente compra, depois compra outro. Eu não. Se eu quero estar em um lugar daqui a cinco anos, preciso me movimentar do zero. Se eu fizer um por um, não vai dar tempo. A conta não fecha (risos). Mas entre nós dois, existe um equilíbrio. A gente acha um equilíbrio, o que é muito interessante, gostoso. A gente se respeita, eu respeito ela. Quando algo a deixa insegura, não quero. Não pode ter insegurança, sabe? E assim foi, com a nossa marca, com as casas que estamos comprando. E os investimentos, cada um tem o seu pessoal. O dinheiro que ganho, invisto da maneira que quero, em relação ao fundo de investimento. E ela, com os dela. Ela tinha, muito antes de me conhecer, e ela não mexe, vai só colocando lá. Tenho o meu consultor e ela o dela”, emenda o ex-BBB.

PENSANDO NO FUTURO

E Eliezer volta a dizer que tem todo esse cuidado com o dinheiro por um único motivo, o bem-estar da família. “Para garantir uma estabilidade financeira para a minha família, para a minha filha. A gente quer ter mais filhos. A gente quer sempre dar o melhor pros nossos filhos. A gente tem um padrão de vida e ninguém quer cair desse padrão de vida. Hoje, você vive de um jeito. Amanhã vai estar de outro jeito? Ninguém quer essa instabilidade de padrão de vida, então penso muito nisso. Dar para a minha filha o que não tive. Ou o que tive, só que mais um pouco, a Viih pensa da mesma forma. Então, cuido para oferecer um futuro estável pros meus filhos, porque quero ter mais, e para a minha família. Se fosse só eu, como antes do BBB, seria: vamos gastar, vamos viver, a vida é uma só”, ressalta.

E, para finalizar, o empresário entrega mais um meio rentável, que pode servir como dica para muita gente. “Uma coisa que faço, que é legal também, é consórcio. Tenho meus planos para o futuro, que é nessa pegada de comprar imóveis, que por consórcio você paga mais barato, sem juros. E como você não quer por agora, é ótimo. Ano passado, entrei em alguns consórcios. Na verdade, três consórcios, de valores diferentes, com esse objetivo, de comprar imóveis”, encerra.