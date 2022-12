Edson Celulari e a esposa Karin Roepke curtiram tarde no shopping com a filha Chiara

O ator Edson Celulari e sua esposa Karin Roepke surgiram em shopping no Rio de Janeiro passeando com a filha primogênita do casal, Chiara

Nesta segunda-feira, 19, Edson Celulari (63) e a esposa Karin Roepke (39) foram fotografados passeando no shopping com a filha Chiara (10 meses).

O ator vestia uma camisa preta com uma calça cinza, enquanto sua esposa usava blusa e calça pretas. A pequena Chiara apareceu em um carrinho de bebê usando uma blusa branca e calça rosa.

O casal notou a presença das câmeras no shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro e sorriram para as fotos tiradas durante o passeio.

Chiara é a primeira e única filha do casal Edson e Karin. O artista ainda é pai de Sophia (19) e Enzo (25), frutos do seu relacionamento com a atriz Claudia Raia (55).

Esta é uma das primeiras aparições do casal em público aqui no Brasil, já que a dupla estava viajando para a Itália por cerca de dois meses. O casal também se encontrou com Sophia, que está morando na França.

Fotos: Adão/AgNews

Surpresa!

Recentemente, Edson Celulari comentou sobre a gravidez de sua ex-esposa Claudia Raia, que está esperando um filho com Jarbas Homem de Mello (53).

"Eu fiquei surpreso, não sabia disso! Fiquei feliz, ela está feliz, O Jarbas está feliz, os meus filhos com Claudia estão felizes", afirmou o artista.