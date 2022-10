Éder Jofre, tricampeão mundial de boxe, morre aos 86 anos

Grande campeão mundial de boxe, Éder Jofre morreu na madrugada deste domingo, 2, em São Paulo

O grande campeão mundial de boxe, Éder Jofre, morreu na madrugada deste domingo, 2, em Embu das Artes, São Paulo, conforme divulgado pela família do atleta para a TV Globo.

Os familiares de Éder jofre confirmaram que o atleta estava internado em uma clínica desde março, por conta de uma pneumonia. Ao UOL Esporte, o genro de Éder Jofre, Antônio Oliveira informou que a causa da morte foi uma sepse urinária e uma insuficiência renal aguda.

O ex-pugilista, foi tricampeão mundial dos pesos-pena e galo, e ficou conhecido como 'Galo de Ouro', sendo eleito o 9° melhor boxeador de todos os tempos pela revista The Ring.

Estão entre as principais conquistar de Éder Jofre: três Campeonatos Mundiais, um Sul-Americano, um Latino-Americano, e um Brasileiro em 1958.

O boxeador começou sua carreira no São Paulo Futebol Clube, tendo como técnico o próprio pai, Kid Jofre. Nas redes sociais, o time prestou homenagem ao esportista: "O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, lamenta o falecimento do campeão Éder Jofre, na madrugada deste domingo, 2 de outubro, em Embu das Artes, São Paulo. O galinho de ouro Éder Jofre é o maior nome do boxe brasileiro, detentor de três cinturões mundiais, foi campeão mundial pela AMB em 1960, campeão unificado AMB e UEB em 1962 e mundial pelo CMB em 1973", escreveram.

Veja o post do São Paulo Futebol Clube: