De biquíni, Rafa Kalimann ostenta corpão absurdo ao tomar banho de chuveirão no quintal

Para espantar o calor, influenciadora Rafa Kalimann toma banho de chuveirão com biquíni preto e deixa seguidores babando

Nesta terça-feira, 28, a influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann (29) decidiu rebater o calor para longe! Ostentando um corpão escultural ao surgir de biquíni, tomando um banho de chuveirão no quintal de sua casa, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, a musa aparece no meio do gramado do jardim de sua casa tomando aquela boa chuveirada para conseguir aguentar o calor carioca. Usando um biquíni preto, Rafa aparece molhando bem os cabelos, que estão soltos.

“Sentindo a graça de estar em casa, meu canto. Mantenha algo em você inabalável, inacessível, seu, só seu”, escreveu a influenciadora, na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Além do momento de banho, ela mostra outros momentos onde curte o dia de folga em sua casa, andando no meio da natureza e deitada na rede, usando uma roupa vermelha que deixa boa parte de seu corpão escultural exposto, principalmente sua cinturinha invejável.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a beleza e a perfeição da apresentadora. “A vibe da chácara é tão gostosa. Tão paz”, escreveu um internauta. “Linda! Completamente maravilhosa”, exaltou uma outra pessoa. “Como é bom ter aquele lugarzinho onde a gente consegue conectar o que temos de mais valioso, nosso ser. Pode ser um lugar especial, como é a chácara pra vc, ou até um cantinho na nossa própria casa. O importante é se sentir livre pra ser o seu eu por inteiro. Te ver em paz me inspirou hoje”, mandou uma terceira internauta.

Veja a publicação da influenciadora digital e apresentadora Rafa Kalimann curtindo o dia de folga em sua chácara:

Saiba o que José Loreto falou sobre Rafa Kalimann no Domingão com Huck

Durante o Domingão com Huck, José Loreto comentou sobre estar vendo a ex-namorada, Rafa Kalimann, bem na sua frente. “Desconcertante ver a Rafa aqui”, disse ele. Então, Luciano Huck quebrou o climão e comentou: “Eu gosto da televisão de verdade. Então as emoções afloram. Eu acho isso bonito. O carinho e o amor sempre vencem e prevalecem, nos relacionamentos e depois deles, na amizade, é isso aí”.

Assim, Loreto explicou mais sobre a sua reação. “É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui [na bancada de jurados da Dança dos Famosos] quando a gente se conheceu. Ela me ajudou na preparação para o Lui Lorenzo, tem coisas que eu levo até hoje e ela me apresentou... é muito bom a gente poder se amar sem estar junto. Tenho admiração, respeito. Eu acho essa mulher uma potência”, afirmou.