De biquíni, Kim Kardashian incendeia redes sociais: ‘Sensacional’

Empresária e socialite Kim Kardashian aposta em biquíni preto para deixar seguidores malucos

Nesta terça-feira, 14, a empresária e socialite Kim Kardashian (42) decidiu elevar a temperatura da internet! A musa surgiu em suas redes sociais apostando em um biquíni preto, que deixou bastante evidente seu corpão maravilhoso, arrancando inúmeros elogios de seus mais de milhões de seguidores.

“Olá”, escreveu a empresária do clã Kardashian-Jenner, na legenda minimalista da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A musa surgiu nas fotos tiradas de seu próprio celular fazendo biquinho, exibindo seu corpão maravilhoso em casa, usando um biquíni preto que chamou a atenção de seus fãs.

Os comentários foram inundados de elogios para Kim Kardashian. “Nossa, isso foi uma boa viagem no tempo de volta para 2014”, brincou um seguidor. “Simplesmente sensacional”, comentou um outro internauta. “A Kim realmente está voltando com tudo”, exaltou uma terceira pessoa. Além das milhares de carinhas de apaixonados, emojis de corações de todas as cores e palminhas enviados para enaltecer a perfeição da influenciadora.

Veja a publicação da empresária e socialite Kim Kardashian exibindo seu corpão incrível enquanto usa um biquíni preto e faz biquinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)



De biquíni cavadíssimo, Kim Kardashian toma banho de ducha e exibe corpão sensacional

Recentemente, Kim também compartilhou outras fotos que mexeram com as estruturas da internet ao publicar fotos com um biquíni super cavado. “Procurando pela alma”, escreveu a influenciadora e modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Kim surgiu com um biquíni preto para lá de cavado, tomando uma boa ducha no sol, para dar aquela refrescada.