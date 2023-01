De biquíni, Gabi Martins aposta em peça tomara que caia e deixa seguidores malucos

Ex-BBB e Cantora Gabi martins surge em suas redes sociais em cliques sensuais de biquini

Nesta segunda-feira, 9, a ex-participante do Big Brother Brasil e cantora Gabi Martins (26) deixou seus seguidores malucos ao surgir curtindo seus dias de folga no Ceará. Para renovar o bronzeado, a loira apostou em um biquíni tomara que caia e ferveu a internet com seu corpão escultural.

Em Jericoacoara para aproveitar as férias em alguns dias de descanso, a cantora escolheu uma peça de banho rosa, sem alça, e decidiu colocar o bumbum gigante para jogo, levando seus seguidores à loucura com a perfeição de seu corpo. A parte inferior do biquíni é fio-dental, destacando ainda mais as curvas da loira, que apareceu de bumbum empinado para a lente da câmera.

Bastante sensual, ela também apareceu sentada em uma espreguiçadeira à beira da piscina de seu hotel, ostentando a barriga chapadíssima, com um abdômen super definido e a cinturinha bem fininha. De biquíni, ela mostrou algumas das tatuagens que tem pelo seu corpo.

“Delícia de lugar! Boa semana para nós”, escreveu a ex-BBB na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Os comentários foram inundados de elogios para a loira. “Eu não tenho palavras para descrever o quão bonita você é”, comentou um. “Perfeição tem nome Gabriela Piedade Martins”, exclamou outra.

Veja a publicação da cantora e ex-BBB Gabi Martins ostentando seu corpão escultural de biquíni em Jericoacoara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)



