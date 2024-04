Danni Suzuki relembra traições de Ricardo Pereira: ‘Me chifrava bastante’

A atriz Danni Suzuki conta os bastidores da época em que namorou com o ator Ricardo Pereira e conversa que tiveram após o término

A atriz Danni Suzuki relembrou o relacionamento que teve com o ator Ricardo Pereira no passado. Os dois ficaram juntos por mais de um ano, mas se separaram após ele traí-la em algumas ocasiões. Agora, em entrevista ao Tá Benito Podcast, a artista relembrou as traições.

"Ele me chifrava bastante. A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou: 'Dani, eu era completamente imaturo'. A gente era muito novo. Foi uma sequência. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais. E quando a gente se separou, ele, a pessoa que apronta, achou que quem estava aprontando era eu", disse ela.

Então, ela contou que, após se separar, foi alvo de boatos sobre um suposto pivô da separação. "Quando me separei do Ricardo Pereira, duas semanas depois, eu estava no Leblon almoçando com o Ricardo Tozzi e minha mãe. Na outra esquina, em outro restaurante, estava o Ricardo Pereira tomando chope sozinho. A gente tinha acabado de se separar. Um paparazzo fotografou ele sozinho, e eu e o Tozzi do outro lado, e deram na revista como se o Tozzi fosse o pivô da separação. Ainda demorei para explicar para o Ricardo que não foi nada disso", declarou.

Por fim, Suzuki contou que viveu um namoro com Tozzi no passado. "Um ano depois, eu namorei o Tozzi realmente. A gente virou melhores amigos, e depois namoramos realmente. A gente fez par na novela 'Bang Bang'. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria", contou.

Danni Suzuki já relembrou fim de casamento

A atriz Danni Suzuki surpreendeu ao contar que sofreu muito ao terminar o seu casamento com Fábio Novaes, que é o pai do seu filho, Kauai, de 12 anos. Os dois se separaram há vários anos, mas só agora ela contou sobre como foi se ver solteira.

A estrela participou do podcast C/Alma, de Mariana Goldfarb, e contou que teve um tipo de luto ao se separar. "Foi muito duro, mais difícil para mim o fim do meu casamento do que perder alguém que morreu, alguém querido. Nem eu entendi porque para mim tinha sido um luto tão grande quando separei. Achava que a minha tristeza era pelo fim do casamento, relacionada ao que sentia por ele, mas não. Toda a minha separação, depois fui entender, que a minha dor e o meu luto eram por estar perdendo a família", afirmou ela.

Então, a artista refletiu sobre o motivo para o fim do casamento ter sido tão doloroso para ela. "Tive pais separados. Falava: "Quero um dia construir a minha família". Então, quando casei, foi tudo muito rápido. No primeiro mês de namoro ele me pediu em casamento. Aceitei, estava na idade boa, com estabilidade financeira. No segundo mês já estava grávida. Acho que era muito imatura para lidar com certas coisas. Quando não estava bom para mim, eu queria que a outra pessoa amadurecesse, entendesse e mudasse. E aí tive que entender onde errei nos meus 50%, porque nós somos 50 e 50, a gente errou também. Então, para mim, o meu crescimento foi entender o que fiz de errado, o que ele fez. Mas chorei por oito meses. Estava amamentando na época, amamentei o Kauai até os 2 anos. Acordava às 2h da manhã, sentava na cama e chorava de soluçar, ficava chorando até 6h da manhã", contou.