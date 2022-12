Contraditório, ator de Glass Onion renegou papel que interpretou cinco vezes

Daniel Craig deu adeus definitivo a James Bond e estreia como Benoit Blanc em Glass Onion

Daniel Craig (54) se envolveu em polêmica ao afirmar preferir cortar os pulsos do que voltar a interpretar o famoso James Bond em 007 . Entretanto, o artista foi contraditório e voltou a dar vida ao personagem que renegou em Sem Tempo Para Morrer, que estreou em 2021. O ator é protagonista de Glass Onion: Um Mistério Knives Out, uma continuação de Entre Facas e Segredos.

No longa, ele interpreta o detetive Benoit Blanc na sequência. O filme foi exibido nos cinemas em novembro deste ano em sessões limitadas e será lançado na Netflix no dia 23 de dezembro. O longa recebeu duas indicações ao Globo de Ouro.

Em 2015, o artista apareceu pela quarta vez como James Bond em 007 Contra Spectre. Anteriormente, ele já havia dado vida ao personagem em Spectre (2015), Skyfall (2012), Quantum of Solace (2008) e Casino Royale (2006). Na época, o ator britânico disse que preferia cortar os pulsos a interpretar novamente o agente secreto.

"Preferiria quebrar esse vidro e cortar os pulsos", declarou Craig à revista britânica de Time Out, ao ser questionado sobre fazer o papel de novo. "Não, não no momento. De modo algum. Superei isso, no momento. Tudo o que quero fazer é seguir em frente", concluiu.

"Eu terminei aquela filmagem com uma perna quebrada. Tive que me perguntar: sou fisicamente capaz de rodar mais um? Porque ter que telefonar para sua mulher e dizer que você quebrou a perna não é uma ligação agradável", afirmou o ator em entrevista ao Los Angeles Times.

Entretanto, o artista deu adeus ao espião apenas em 2021, quando voltou a interpretá-lo em Sem Tempo Para Morrer, contrariando a declaração dada anteriormente. Contudo, como o personagem acabou Spectre vivo, ele decidiu voltar quando os produtores Barbara Broccoli e Michael G. Wilson disseram que havia mais uma história a ser contada.

Para dar o adeus definitivo, o desfecho deveria ser bem dramático. Então, o próprio ator pediu para que o personagem morresse no final do último filme. Apesar dos sacrifícios pessoais que o personagem exigiu, Craig disse não ter arrependimentos.