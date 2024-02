Conheça os filhos dos atores do elenco de ‘Friends’

Veja como são os filhos do elenco da série ‘Friends’, que é formado por seis atores que marcaram uma geração da TV mundial

‘Friends’, a sitcom de sucesso dos anos 90, pode ter acabado há mais de 15 anos, mas até hoje os fãs da série seguem acompanhando a vida dos atores que deram vida ao mais famoso grupo de amigos de Nova York. Durante a gravação da série, os astros já estavam seguindo com a vida real e construindo suas famílias, como Lisa Kudrow, que teve sua gravidez incluída no enredo da personagem Phoebe Buffay na 4ª temporada da série.

Conheça os filhos do elenco de Friends:

Courteney Cox, que deu vida a Monica Geller, divide a filha Coco Arquette, de 18 anos, com o ex-marido David Arquette, que a atriz conheceu durante as gravações de "Scream”. Cox engravidou de sua filha logo quando o programa estava terminando, na 10ª temporada, em 2004.

Embora Jennifer Aniston, também conhecida por ter vivido Rachel Green, não tenha filhos, ela é a madrinha da filha de Courtney. Em novembro de 2019, a atriz comentou uma foto de sua afilhada, dizendo: "Coco! Você está crescendo muito rápido. Ou estou me protegendo? Eu te amo profundamente”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Matt LeBlanc, que interpretou Joey Tribbiani, divide a filha de 20 anos, Marina Pearl, com a ex-mulher, Melissa McKnight. Apesar de ser o pai biológico apenas de Marina, o ator também participou na criação dos outros filhos da ex, Tyler, de 32 anos, e Jacquelyn, de 28 anos.

Embora LeBlanc mantenha sua filha fora dos holofotes, em 2016, ele disse à People que os maiores interesses de Marina, então com 12 anos, eram “Cavalos e Rihanna”. Ele acrescentou: “Então é isso que eu gosto”.

“[Tyler é] engenheiro de som”, LeBlanc também disse à People em 2016. “Ele trabalha em um estúdio de gravação. E minha filha [Jacquelyn] se forma no FIT [na quinta-feira]… Ela está no programa de design. trabalhadora e estou orgulhoso dela. Ela está indo muito bem”.

Foto: Getty Images / Matt LeBlanc e sua filha Marina Pearl

Já o filho de Lisa Kudrow, Julian Murray, de 25 anos, pode ser considerado quase um membro regular do elenco da quarta temporada da série. Isso porque a gravidez da atriz fez parte do enredo da personagem Phoebe Buffay na 4ª temporada de “Friends”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Agora muito depois do final de série em 2011, David Schwimmer, que interpretou Ross Geller, e sua então esposa Zoë Buckman deram as boas-vindas à filha Cleo ao mundo. O ator não costuma falar muito sobre a filha e prefere deixar os detalhes no privado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zoë Buckman (@zoebuckman)

Em entrevista recente à Revista Allure,Jennifer Aniston abriu o coração e falou sobre o fato de nunca ter sido mãe e colocar um ponto final em rumores e especulações acerca do fato dela não ter tido filhos.

Aniston revelou que passou vários anos fazendo tratamentos de fertilidade, e em nenhum deles, obteve sucesso. "Todos os anos e anos e anos de especulação… Foi muito difícil", disse a atriz. "Eu fiz fertilização in vitro, eu bebi chás chineses, (ou) o que quiser. Estava apostando tudo naquilo", conta, sobre as tentativas que fez para engravidar.

O sexto integrante do elenco, Matthew Perry, também não teve filhos. Ele morreu em 2023.