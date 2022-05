Atualidades / Novidade

Claudia Lira começa a gravar novo podcast junto com Monique Curi

Claudia Lira entra para o universo dos podcasts em parceria com Monique Curi e prepara o lançamento do 'Lá no Pod'

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 15h24

Claudia Lira e Monique Curi lançam novo podcast - Foto: Divulgação