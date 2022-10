Christiane Torloni recorda clique antigo ao lado de Tony Ramos: "Inesquecíveis jornadas"

Em dia de TBT, a atriz Christiane Torloni publicou uma foto ao lado de Tony Ramos e exaltou a parceria

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 16h45

Christiane Torloni (65) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para recordar uma foto ao lado de um grande amigo e colega de trabalho.

A atriz aproveitou o dia de tbt para revirar o baú, e publicou no feed do Instagram um clique antigo ao lado do ator Tony Ramos (74). Na legenda, a artista exaltou a parceria de longa data com o amigo.

"#TBT Querido Tony, amigo e parceiro de lindas e inesquecíveis jornadas! Que a vida ainda nos brinde com belas estórias para contar & encantar! Gracias a la vida", escreveu Torloni.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios aos atores. "Ótimos atores", disse uma seguidora. "Meus atores favoritos", comentou outra. "Vocês são maravilhosos! Obrigada por ter nos proporcionado essa parceria mais que incrível", falou mais uma.

Confira a foto de Christiane Torloni e Tony Ramos:

A luta pela Amazônia

Para Christiane Torloni, arte e engajamento sempre andaram lado a lado. Cerca de três décadas após sair às ruas para lutar pela democracia, ela segue fazendo de sua voz um instrumento, agora, em defesa da Amazônia.

"O desmatamento é algo terrível, parece um campo de guerra. É impossível que aquilo não aja em você e, do mesmo jeito que tive o chamado para as Diretas Já, senti isso em relação à floresta", disse com exclusividade à CARAS. "A floresta já havia me tocado, mas quando vi essa criatura tão feminina sendo estuprada... tem uma maldade masculina nessa história, do poder que derruba, que queima."

