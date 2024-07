Casamento às Cegas: Leandro Marçal nega acusação da ex-esposa; veja a nota

Participante do Casamento às Cegas Brasil, Leandro Marçal se pronunciou após Ingrid Santa Rita relatar ter sido estuprada por ele

Participante do reality show Casamento às Cegas Brasil, da Netflix, Leandro Marçal se pronunciou neste domingo, 14, após Ingrid Santa Rita, que também esteve no elenco da atração, relatar ter sido estuprada por ele diversas vezes. Em nota publicada nas redes sociais, ele nega as acusações e garante tomar as medidas cabíveis.

“Eu, Leandro Marçal, informo que jamais pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela senhora Ingrid Santa Rita, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento. Declaro ainda que tais fatos, os quais surpreendentemente foram relatados na gravação do episódio ‘O Reencontro’, ocorrido em 07/07/24, não condizem com as trocas sempre consensuais que tivemos durante o matrimônio”, iniciou o profissional de educação física.

Em seguida, afirmou que o episódio final da temporada não incluiu sua defesa. “Declaro mais, que a empresa Netflix e a Endemol Shine Brasil, editou o último episódio de ‘O Reencontro’ gravado em 07/07/24, não incluindo a defesa que este declarante fez às acusações que lhe foram realizadas pela Sra. Ingrid Santa Rita, naquele episódio e momento, publicando-o da forma como bem-quis, motivo que também serão objeto de todas as medidas judiciais cabíveis”.

“Já que no episódio publicado, com a edição realizada pela empresa Endemol Shine Brasil e Netflix, o declarante silenciou às acusações realizadas pela Sra. Ingrid Santa Rita, o que não condiz com a verdade do ocorrido. Declaro ainda que todas as providências legais em face desta calúnia, difamação e injúria serão tomadas por minha assessoria jurídica”, afirmou Marçal.

“Por fim, manifesto meu mais sincero pesar por todas essas acusações caluniosas, ressaltando que sempre respeitei a senhora Ingrid Santa Rita, jamais cometendo quaisquer atos ilícitos, o que está cabalmente provado. Ressalto que em breve farei manifestação pública. Era o que me cumpria neste momento, em respeito a meus familiares, amigos e à população geral manifestar-me”, encerrou o comunicado.

De acordo com informações do portal G1, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito policial para investigar Leandro Marçal pela suposta prática de estupro de vulnerável, violência psicológica contra a mulher e violência doméstica. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco, na Grande São Paulo, por Ingrid Santa Rita.

Veja a nota publicada:

Leandro Marçal se manifesta (Reprodução/Instagram)