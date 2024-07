Netflix se pronuncia após participante de Casamento às Cegas relatar abuso

A Netflix se manifestou após Ingrid Santa Rita, do Casamento às Cegas Brasil, acusar o ex-marido Leandro Marçal de tocá-la sem consentimento

Nesta sexta-feira, 10, a Netflix se manifestou após a exibição do episódio final de Casamento Às Cegas Brasil, na última quarta-feira, 10, em resposta à denúncia de Ingrid Santa Rita. A participante relatou ter sido estuprada pelo marido, Leandro Marçal, que conheceu no programa.

“A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do Casamento à Cegas Brasil repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes”, afirmou a plataforma de streaming em nota enviada ao G1.

Leandro e Ingrid se conheceram e se casaram na atração comandada por Camila Queiroz e Klebber Toledo. Segundo o relato da participante, seu ex-marido a tocava sem consentimento enquanto ela dormia, mesmo após ela ter pedido para que ele não tentasse ter relações sexuais dessa maneira.

Durante o episódio de reencontro, ela contou que não está mais casada com Leandro e falou sobre o fim do relacionamento. “Primeiro eu dormia pelada, depois eu dormia de calcinha, depois eu passei a dormir de pijama, depois eu peguei o travesseiro e fui dormir no meu sofá, fugindo de você na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Você não me respeitou dia nenhum, por isso eu terminei com você”, confessou ela.

Camila Queiroz e Klebber Toledo se pronunciam sobre caso de abuso

Os apresentadores Camila e Klebber publicaram uma nota em apoio à participante e afirmaram que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas pela produção do programa. "Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos e acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance. Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofreram qualquer tipo de violência”, escreveram.