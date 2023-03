Carla Diaz nega gravidez após boatos: 'Não é o momento'

Carla Diaz fez questão de esclarecer as especulações de que estaria esperando um bebê de seu noivo, Felipe Becari

A atriz Carla Diaz (32) movimentou as redes sociais depois de presentear o noivo, Felipe Becari, com um conjuntinho de roupas de basquete para bebês no dia do seu aniversário, na última segunda-feira, 6/3. Bastou a sequência de stories ser publicada na rede social da atriz para que as especulações começassem.

Porém, nesta quinta-feira, 8/3, Carla voltou ao perfil para se explicar e desmentir os boatos de que estaria esperando um bebê.

"Gente, queria esclarecer uma coisa que achei muito engraçada. Então, segunda-feira foi aniversário do Felipe, meu noivo. E, aí, eu fiz uma trollagem com ele. Fiz uma brincadeira com ele: dei dois bolos com frases engraçadas e, também, como ele gosta muito de basquete, dei umas roupinhas", começou, se explicando.

E continuou: "Vi em uma loja que nunca faz coleção com nada, eles fizeram uma 'collab' com a NBA. Ou seja, eram produtos oficiais dos times de basquete. Só que eram em versão pequenininha, para criança. Então, eu trolei o Felipe. E falei dessa trollagem aqui."

Em seguida, a atriz deu por encerrado o assunto da gravidez e garantiu que se estivesse mesmo esperando um bebê faria questão de contar.

"Com isso, alguns veículos de imprensa começaram a questionar se eu estava grávida. Só que eu acho que eles perderam os stories que eu falei que era brincadeira. Não estou grávida! Não é o momento. Se eu estivesse, é óbvio que eu falaria. Mas não estou, tá certo? Foi só uma brincadeira." finalizou a ex-sister.

Carla Diaz se declara no aniversário do noivo

A atriz aproveitou o aniversário do noivo nesta segunda-feira, 06, para se declarar para o amado! Em seu perfil no Instagram, ela publicou um registro em que os dois aparecem agarradinhos, e falou sobre a felicidade de poder comemorar mais um aniversário do noivo.

“Hoje é o seu dia, mais um aniversário seu que passamos juntos e sonho que comemoremos muitos outros juntinhos, até o final das nossas vidas!", começou ela.