Camilla Alves expõe susto em avião atingido por raio nos Estados Unidos

Modelo Camilla Alves, brasileira casada com Matthew McConaughey, filma momentos de desespero no avião

A modelo brasileira Camilla Alves revelou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 1, que passou por um momento de muita tensão nos ares! Em um voo da Lufthansa, o avião foi atingido por um raio nos Estados Unidos. Com bastante turbulência na aeronave, sete pessoas ficaram feridas.

Em seu perfil oficial do Instagram, a modelo casada com o ator Matthew McConaughey compartilhou algumas imagens que conseguiu gravar dos momentos de desespero que passou dentro da aeronave e afirmou que está bem.

“Ontem à noite, o avião caiu quase 4000 pés. Sete pessoas foram para o hospital, tudo estava voando por toda parte. Respeitando a privacidade das pessoas ao meu redor, só vou mostrar isso, mas o avião estava um caos, e a turbulência continuava chegando”, começou Camila, em um relato feito em seu perfil oficial no Instagram.

“O voo da Lufthansa que você está vendo no noticiário de hoje! Sim, esse. Graças a Deus todo mundo ficou bem. Devo dizer que todos no aeroporto de Washington onde passamos à noite foram muito gentis!”, completou a modelo.

Camilla estava indo de Austin, cidade do estado do Texas, nos Estados Unidos, para a cidade de Frankfurt, na Alemanha. O voo da empresa alemã sofreu uma forte turbulência enquanto voava a mais ou menos 37.000 pés sobre o estado do Tennessee. Segundo uma reportagem feita pela emissora norte-americana Fox, a aeronave chegou a ficar em queda livre.

Após passar a turbulência, o voo acabou sendo forçado a fazer um desvio de emergência em sua rota para o aeroporto de Dulles, no estado estadunidense da Virgínia. Lá, ambulâncias e socorristas esperavam para recepcionar os tripulantes e demais ocupantes do avião.

A Administração da Aviação Federal dos Estados Unidos da América está investigando o ocorrido e a Lufthansa confirmou que está trabalhando para garantir o bem-estar de todos. Os passageiros acabaram sendo transferidos para outro voo para que pudessem continuar a viagem para a Alemanha.