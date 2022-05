Caio Castro exibe nova foto com a namorada em viagem para Fortaleza

Caio Castro curte viagem com a namorada e os amigos e abre álbum de fotos nas redes sociais

O ator Caio Castro (31) aproveitou um final de semana de folga para curtir uma viagem para Fortaleza, no Ceará. O artista curtiu passeios turísticos na região ao lado da namorada, a repórter Daiane de Paula (31), e alguns amigos, com direito a parque aquático e show.

“Fim de semana de engorda”, brincou ele na legenda do post. A primeira foto do álbum mostrou Caio sorridente ao lado da namorada. Assim, nos comentários, ela escreveu: “Mó paz noix, né?”.

Caio Castro e Daiane de Paula assumiram o namoro em março deste ano. Os dois foram flagrados aos beijos no festival de música Lollapalooza. Pouco depois, ele postou a primeira foto com a amada no feed do Instagram.

Ele compartilhou uma foto abraçado com ela no festival e escreveu: “É leve né, namorada...”. Este foi o primeiro relacionamento que ele assumiu após o fim do relacionamento com Grazi Massafera (39).

Veja o álbum de fotos de Caio Castro: