Bruna Biancardi posta mensagem esperançosa após ano marcado por polêmicas

“Melhores planos para mim em 2024', compartilhou a influenciadora em suas redes sociais; Bruna Biancardi se tornou mãe em 2023

Bruna Biancardi parece estar cheia de esperanças para 2024. A influencer surgiu nas suas redes sociais, neste domingo, 07, para compartilhar uma mensagem de otimismo para o novo ano, após um 2023 marcado por polêmicas, envolvendo uma série de traições do ex-namorado, Neymar, gravidez e o nascimento de Mavie e mais.

A criadora de conteúdo publicou um post de um perfil do Instagram sobre maternidade no seus stories, que diz: "Meu bebê é a prova mais linda de que Deus tem os melhores planos para mim em 2024", fazendo referência a sua filha com o jogador de futebol.

Foto: Reprodução / Instagram

Neste sábado, 06, a mamãe coruja comemorou mais um mêsversário da pequena, que completou 3 meses de vida. A modelo compartilhou um clique na companhia da bebê e legendou: “Minha duplinha! Feliz 3 meses, filha!”.

Nos comentários da publicação, os seguidores da influencer também parabenizaram a pequena: “Feliz 3 meses para essa boneca! Amoo”, comentou uma, “É muito estilosa”, comentou outra sobre o look escolhido para a Mavie, que conta com um óculos de sol de acessório.

Mas já? Bruna Biancardi choca ao mostrar Mavie engatinhando aos três meses

Nesta quarta-feira, 03, a influenciadora digital Bruna Biancardi impressionou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de sua filha, Mavie. É que a pequena já está tentando engatinhar apesar do pouco tempo de vida.

Nos stories do seu Instagram oficial, Bruna compartilhou um vídeo do momento surpreendente. No registro, a bebê aparece brincando em um tapete de atividades para desenvolvimento. Com a ajuda de uma almofada que dá suporte à barriguinha, a pequena consegue se movimentar, fazendo força com os joelhos e os pezinhos

No vídeo, também é possível notar que uma pessoa próxima incentiva a menina a chegar até o fim do seu tapetinho. Na legenda da publicação, Bruna se derreteu pelo crescimento de sua herdeira: “Tempo, vai com calma, por favor", ela escreveu sobre a Mavie, que chegou ao mundo em outubro do ano passado.