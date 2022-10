Boi Manaus 2022 recebe Selo Sustentabilidade Tesouro Verde

A metodologia desenvolvida pelo BMV conta com o respaldo da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que verifica a aferição da biodiversidade das florestas que integram os projetos. Todo protocolo é chancelado pela suíça SGS, a principal certificadora do mundo, especializada em inspeção, testes e certificação ambiental, responsável por garantir que a operação seja a mais sustentável possível.

A CEO e fundadora do Grupo BMV, Maria Tereza Umbelino, reafirmou a alegria de participar da celebração. “É com muita satisfação que estivemos nessa festa tão importante para Manaus, e esperamos que seja a primeira de muitas, já que buscamos expandir para outros eventos. Isso mostra o comprometimento do setor cultural com a preservação e a melhoria do meio ambiente”, ressalta.