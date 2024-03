Bella Campos denuncia racismo sofrido em restaurante

Atriz de 'Vai na Fé', Bella Campos usou as redes sociais para denunciar episódio de racismo que sofreu em restaurante. "Me olhou de cima a baixo"

Na última sexta-feira, 22, Bella Campos usou as redes sociais para denunciar um episódio de racismo sofrido por ela. A atriz de Vai Na Fé contou que foi confundida com a atendente de um restaurante, e explicou que se sentiu ofendida pelo tom usado pela mulher.

Por meio dos Stories no Instagram, a artista publicou um registro da pessoa que fez os comentários racistas. "O restaurante superlotado e essa mulher branca aqui [aponta a câmera] fez assim: 'é ela quem é a atendente?' e me olhou de cima a baixo. Querida. Boa noite, Brasil", disse ela.

Essa não é a primeira vez que Bella relata algo semelhante. No começo do mês, a atriz desabafou sobre as vezes em que sofreu racismo em estabelecimentos durante entrevista ao Extra. "No Sul, eu me entendi como uma pessoa preta em meio a uma maioria de brancos. Comecei a ter consciência racial, a ler sobre isso, me empoderar", relatou.

"A gente sabe que, infelizmente, vive numa sociedade extremamente racista, cheia de problemas, mas não se deixa mais ser silenciada nem afetada. Isso não impede que sigamos o nosso caminho, lutemos e mostremos a nossa voz", explicou a atriz.

"Não guardo isso em mim, não é mais um lugar que eu queira acessar. Não me define, eu sou muito mais. Vejo uma galera na internet discutindo se sou preta ou branca, mas, enquanto isso, continuam me confundindo com vendedora de shopping, como se isso fosse um demérito", desabafou Bella Campos.

Bella Campos homenageia cidade natal em nova tatuagem

A atriz Bella Campos decidiu fazer novas tatuagens em seu corpo e aproveitou para homenagear sua cidade natal no desenho escolhido. Em suas redes sociais, a artista mostrou o resultado das tattoos e deixou seus seguidores encantados.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bella contou que escolheu tatuar Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde a famosa nasceu. A artista escolheu um fonte tremida e vazada, com traços vermelhos, que foi eternizada em sua coxa, logo abaixo do bumbum.

Bella ainda escolheu outros desenhos minimalistas para tatuar em sua pele. Atrás dos cotovelos, a atriz fez as letras A e B atrás de cada braço. Já em sua canela, ela escolheu um desenho de uma garota vestindo uma camiseta do Brasil, que segurava um copo de cerveja.

"Saudade de casa", escreveu ela na legenda da publicação onde mostrou as tatuagens novas. Nos comentários, seus seguidores elogiaram a escolha. "A Bella tem um ótimo gosto para tudo", escreveu um fã. "A mais bela!", disse outro. "Muito cuiabana", declarou mais um.