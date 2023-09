Ator de Os Outros, do Globoplay, abriu padaria em sua garagem

Ator de Os Outros, do Globoplay, Milhem Cortaz faz vendas pelo WhatsApp

Destaque na série Os Outros, do Globoplay, Milhem Cortaz (50) decidiu equilibrar a carreira de ator com a de padeiro. Hoje, o artista brilha como Wando na série de Lucas Paraízo, e se dedica a sua padaria artesanal, a Cortaz o Pão, aberta em sua garagem, no bairro de Perdizes, em São Paulo.

Entre os pães oferecidos no estabelecimento estão alimentos como: Pão do Pasquale, Pão da Casa, Pão de Brioche e o Pão da Roça —que variam entre R$ 5 e R$ 45. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o ator da série do Globoplay contou que tudo começou na pandemia .

Ele passou a fazer pães para doar aos necessitados e, em pouco tempo, ganhou presentes de fornecedores e decidiu se profissionalizar. Em conversa com o jornal O Globo, Cortaz afirmou que via na panificação um alívio para as crises de pânico que enfrentava, como uma "terapia".

Leia também:Murilo Sampaio exalta papel no Globoplay e fala sobre representatividade

A Cortaz O Pão está aberta há três anos, e vende seus produtos para restaurantes da região. Além disso, ele também vende os pães via WhatsApp e segue fazendo o trabalho social, doando o alimento para quem precisa, através de parcerias com empresas que fornecem os ingredientes.

Para continuar no ofício de ator, o artista decidiu contratar um padeiro para auxiliá-lo, o paraibano Joseph Káiroz (27). Recentemente, ele encerrou no CCBB do Rio de Janeiro o espetáculo Diário de um louco, monólogo inspirado no texto do russo Nikolai Gogol, dirigido por Bruce Gomlevsky.

Além dos pães, Cortaz também oferece outros produtos em sua padaria, como bolo de laranja, pão de mel, mel da Serra da Canastra, Geléia da D'oce de morango, Queijo Canastra branco e maturado, além de opções de cachaças.

CONFIRA FOTOS DE MILHEM CORTAZ, ATOR DE OS OUTROS, SÉRIE DO GLOBOPLAY: