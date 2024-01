Astro de ‘Gossip Girl’, Ed Westwick pede a namorada em casamento

Lembra dele? Ed Westwick, que deu vida ao eterno ‘Chuck Bass’ em ‘Gossip Girl’, surpreendeu ao anunciar noivado com atriz

O eterno 'Chuck Bass' fez o tão sonhado pedido de casamento, mas desta vez, não foi para 'Blair Waldorf', sua parceira romântica na série 'Gossip Girl'. Nesta segunda-feira, 29, o astro da série adolescente, Ed Westwick, surpreendeu ao anunciar que está noivo. O ator pediu a mão da namorada, a atriz Amy Jackson, durante uma viagem romântica na Suíça.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ed abriu um álbum de fotos do momento em que pediu para oficializar a união com a namorada. Durante um passeio em uma vila suíça coberta por neve, o ator parou o tráfego de pedestres em uma ponte e se ajoelhou para propor o noivado com Amy, que apareceu emocionada nos registros.

Juntos há pouco menos que três anos, Ed e Amy costumam ser bastante discretos sobre o relacionamento em suas redes sociais. A atriz, que também é britânica, costuma usar sua conta para compartilhar seus trabalhos em produções como ‘O alfaiate’, 'Missão' e ‘Esquema de risco’, mas ela abriu uma rara exceção para dividir o noivado.

Claro que a artista disse sim e o casal posou sorridente comemorando o pedido em meio a paisagem de tirar o fôlego nos alpes suíços. Na legenda da publicação, que também foi compartilhada no perfil oficial da atriz na rede social, ela contou que respondeu um ‘sim’ bastante empolgado para o noivado, algo que pode ser traduzido como: “Isso aí”.

O casal recebeu muitos comentários na legenda do post, incluindo corações de Kelly Rutherford, que interpretou a personagem ‘Lily van der Woodsen’ na trama adolescente. Outros seguidores brincaram com a série: “Flagrado: Chuck Bass finalmente fez pedido para o amor da sua vida. Como é que o Blair reagirá a isso!?”, disse uma fã.

Vale mencionar que a intérprete de Blair, Leighton Meester, é casada há 14 anos e tem dois filhos com o ator Adam Brody, que protagonizou outra trama adolescente. Ele deu vida ao ‘Seth Cohen’ na série ‘The O.C’. Já Blake Lively, que protagonizou a série como ‘Serena van der Woodsen’, também é casada e tem quatro filhos com o ator Ryan Reynolds.

Manu Gavassi já viveu romance com astro de ‘Gossip Girl’:

Durante uma conversa com os confinados no Big Brother Brasil, Manu Gavassi relembrou um grande momento do Carnaval de 2015, quando viveu uma noite de romance com o ator americano Chace Crawford, que interpretou o ‘Nate Archibald’, outro galã da série 'Gossip Girl'. A cantora contou que até salvou o nome do astro em seu celular com o nome do personagem.

“Fiquei muito louca. Lembro que vi a notícia no dia seguinte e falei: ‘sou eu?’. Me falaram: ‘claro que é você, Manu, você ficou com esse menino a noite inteira’. O QUÊ? Eu não lembrava. Graças a Deus, pelo Ego, entretenimento brasileiro, tinha fotos, senão eu nunca saberia que fiquei com o menino de ‘Gossip Girl’. No dia seguinte, ele me ligou ‘hi Manu’”, Manu revelou detalhes sobre o breve romance.