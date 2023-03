Assistente de Ivete Sangalo na Globo entrega origem do personagem após brincadeira

Em entrevista à CARAS, ator que interpreta Silvio Ple revelou bastidores do The Masked Singer Brasil e relação com Ivete Sangalo

O ator Pedro Passari, o Silvio Ple do The Masked Singer Brasil, revelou que o personagem surgiu a partir de uma brincadeira de Ivete Sangalo (50) no palco do reality. Destaque na atual temporada do programa, ele garante que a atração é puro mistério.

Em entrevista à CARAS Brasil, Pedro Passari contou detalhes de sua relação com Ivete Sangalo, a qual ele aponta como uma mulher cheia de generosidade. "Ela sempre brinca com a gente, propõe brincadeiras novas e abre espaço. Ela é muito carinhosa e generosa", disse ele encantado.

Inicialmente contratado apenas para exercer a função de assistente de palco de Ivete, o ator acabou tendo uma surpresa no último ano ao ver que surgiu um personagem durante uma gravação da primeira temporada do reality.

Divertida, a apresentadora decidiu chamar Pedro para entrar no palco em francês: "s'il te plaît". Em tradução livre, a palavra significa "por favor", mas a pronúncia em português parece o nome "Silvio Ple" . A partir dalí, o ator foi encorajado pela própria cantora para trazer novidades para o personagem que acabara de surgir.

"Ela falou: 'vamos crescer esse personagem, hein. Vamos fazer para a próxima temporada esse personagem acontecer'. E aí que veio o convite no final do ano passado da produção: 'queremos ele interagindo com a Ivete'", disse ele, que há 10 anos largou o mundo corporativo para seguir o sonho de ser ator.

ARERÊ O TRIO TÁ TRAZENDO O SILVIO PLÊ 🗣️ Traz umas dicas por aqui também, que eu tô precisando! #TheMaskedSingerBrpic.twitter.com/5GYalF7dJG — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 19, 2023

MISTÉRIO NOS BASTIDORES DO THE MASKED SINGER BRASIL

Ainda durante o bate-papo, Pedro confessou que, assim como o público de casa, também fica doidinho para descobrir a identidade das celebridades fantasiadas. Apesar de trabalhar na produção do programa, ele não sabe quem está por trás das máscaras.

"É um mistério total. Eles andam com aquelas roupas e não podem falar com ninguém. É realmente muito sério, a gente fica junto tentando descobrir. Mas eu gosto dessa brincadeira, acho até mais legal a gente tentar descobrir, porque senão não tem graça", disse ele.

Pedro ainda revelou um detalhe que poucas pessoas sabem. Segundo ele, o eliminado costuma ser revelado apenas quando o estúdio está vazio, para os nomes não vazarem na mídia antes do combinada: "O estúdio só fica com essencial para a gravação. Se você sair, não consegue voltar".

Aproveitando o sucesso do personagem Silvio Ple, o artista agora segue trabalhando nas redes sociais divulgando seu trabalho. Ele chegou a montar um cronograma para lança vídeos divertidos no Instagram. O projeto, inclusive, também veio após incentivo de Ivete Sangalo.

"A cada domingo eu faço uma live assistindo o programa e comentando curiosidades para o público. Toda semana entra mais gente e interagem comigo. É muito gratificante esse retorno", revelou.