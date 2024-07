Apresentador do Globo Esporte expõe novo ataque racista na web

Apresentador do Globo Esporte em São Paulo, Luiz Teixeira usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre os ataques racistas que tem recebido.

Apresentador do Globo Esporte em São Paulo, Luiz Teixeira usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre os ataques racistas que tem recebido. Depois de cobrir a folga de Felipe Andreoli neste sábado, 13, no esportivo, ele decidiu expor uma das mensagens que recebeu.

"Mais um 'Globo esporte SP' apresentado e o quesito preconceito segue 100% de aproveitamento. Segundo o Jorge Gusmão, eu estou 'envergonhando a raça'. Será mesmo?", disse Luiz, que mostrou um print de uma mensagem direta que recebeu no Instagram.

Em seguida, ele publicou um vídeo de um fã que comemora a representatividade negra no comando do programa da Globo. “Mas, como fazer a diferença na vida das pessoas é o que realmente importa, eu termino meu sábado com o coração quentinho com esse vídeo”, afirmou Luiz Teixeira.

Mas, como fazer a diferença na vida das pessoas é o que realmente importa, eu termino meu sábado com o coração quentinho com esse vídeo ❤️✊🏾 pic.twitter.com/QYYC4ovHik — Luiz Teixeira (@luizteixeira) July 13, 2024

Luiz Teixeira foi criticado por conta de seu cabelo com dreads

E essa não é a primeira vez que Luiz Teixeira expõe ataque racista que sofreu nas redes sociais. Em maio deste ano, ele foi criticado por conta de seu cabelo com dreads. Um internauta, identificado como Hailton Portugal, afirmou: "Tudo bem com diversidade em todos os espaços da TV, mas o cabelinho do

Luiz Teixeira não é muito adequado ao visual de um jornalista, apresentador de programas em que a imagem é fator importante".

Teixeira republicou a postagem. "Segundo dia apresentando o GE nas férias do Felipe Andreoli e já veio a primeira: será que eu deixo de usar o meu dread por conta do Hailton Portugal? Será que o 'cabelinho' dele é o mais adequado?", questionou o jornalista.