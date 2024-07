Contratada da Globo, Beatriz Reis abre o jogo sobre participação em novelas

Em entrevista à CARAS Brasil, Beatriz Reis, do BBB 24, confirmou os boatos envolvendo seu futuro na TV Globo e garante que está tranquila

Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24, confirmou que tem se preparado para oportunidades futuras dentro da TV Globo, emissora que manteve seu contrato após o reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora disse que tem estudado e realizado alguns testes.

"Por enquanto estou fazendo testes, mas eu sou formada em artes cênicas, tenho DRT. Vou começar também a estudar nas oficinas da casa. Mas, assim, estamos aí na luta. Vem coisa boa por aí", adiantou.

A ex-BBB seguiu comentando sobre a nova fase e garante que se sente muito segura quanto ao trabalho que vem desenvolvendo nos bastidores. Acostumada com a rotina de testes para produções e gravações, Bia conta que não tem se deslumbrado e deixado o nervosismo tomar conta.

"Não é difícil. Se você está ali estudado, se é uma coisa que você gosta... Monólogo dá um pouco de nervosismo, sempre dá. Mas é uma cena tranquila. Geralmente é você sozinho, mas é só estudar o texto, vai com segurança. Se é uma coisa que você ama fazer, você vai", contou.

Leia também: Beatriz Reis entrega desejo após o BBB 24 e confessa: 'Gosto de desafio'

Ainda durante o bate-papo, a ex-camelô relembrou que sempre foi uma menina sonhadora e na escola chegou a escrever peças de teatro que lhe renderam muitos elogios. "Eu sempre tive muita vontade e muita certeza que eu ia conseguir meu sonho. Eu não sei como, mas eu me via no meu sonho. Eu falava: 'Eu nasci pra isso. A televisão é pra mim, eu sou pra televisão e uma hora vai acontecer'. E aí, na escola, eu queria fazer aquela peça, queria fazer acontecer a peça com sucesso".

"A peça era só pra apresentar pra três turmas, a princípio. Era um trabalho comum na escola. E terminou indo pra escola inteira, todos os turnos, manhã, tarde, noite. Foi para o teatro e quase virou uma série de televisão", diz ela, empolgada com a possibilidade e ainda ter uma chance. "Pode virar uma série, pode ser um filme, uma novela", torce.