Após polêmicas com ex-marido, Naiara Azevedo agradece o apoio de seus fãs

Após expôr comportamento abusivo de seu ex-marido Rafael Cabral, Naiara Azevedo usa suas redes sociais e agradece o apoio de seus fãs; confira!

Recentemente, a cantora Naiara Azevedo pegou todos de surpresa ao expor que foi vítima de violência patrimonial por seu ex-marido, Rafael Cabral. Após contar o caso no Fantástico, da Globo, no último dia 3, ex-BBB 22 veio até suas redes sociais e agradeceu o apoio que recebeu após a exibição da reportagem.

Em conversa com seus seguidores nos stories de seu Instagram nesta terça-feira, 5, a dona do hit 50 Reais expressou sua gratidão ao público. "Oi gente, tudo bem? Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi até agora. Obrigada aos amigos que mandaram mensagem no pessoal, no celular, no WhatsApp, alguns directs também. E muito obrigada a todos os meus fãs. Eu não tenho palavras para descrever todas as mensagens que li até agora. Me sinto muito amada, muito acolhida e muito grata a Deus e a vocês", iniciou.

Logo em seguida, a artista ainda falou sobre seguir a vida, anunciou a retomada em sua carreira e como se sentiu após contar o caso ao público. "Vida que segue, porque o show tem que continuar, a vida em que seguir. Bola pra frente, vida nova! Quero frisar aqui que eu, Naiara, estou com meu coração em paz e livre, mais do que nunca, para ser feliz para fazer o que eu amo. E eu amo estar com vocês", finalizou.

Naiara Azevedo fala sobre as acusações contra o ex-marido

Em entrevista ao programa Fantástico no último dia 3, a cantora Naiara Azevedo falou sobre as acusações que fez contra seu ex-marido, Rafael Cabral. Ela o acusou de ter cometido violência patrimonial após ter sido impedida de retirar o equipamento dos seus shows e também disse que ainda não resolveu a partilhar de bens em decorrência da separação deles.

A artista contou sobre o episódio de quando precisou adiar um show por não conseguir retirar os equipamentos para a viagem. "Quando eu estava saindo de viagem, os meus funcionários foram carregar os equipamentos que a gente leva a estrada e foi dada uma ordem de que não poderia ser carregado o equipamento caso eu não pagasse o aluguel. Por que eu tenho que pagar o aluguel de algo que é meu? A carreta é minha, o equipamento é meu, o cenário é meu”, contou.

Assim, ela acusou o ex-marido de violência patrimonial. "Até então eu já havia sofrido violência física, moral, mas a violência patrimonial foi o meu gatilho. Eu vi que estava sendo impedida de trabalhar”, disse ela, que exibiu fotos de hematomas em seu corpo em sua denúncia na delegacia. "É uma coisa muito difícil. Não julgo quem passa por esse tipo de situação. Eu já fiz uma campanha de violência contra a mulher”.

E completou: "Os dois primeiros anos da minha carreira, que foram os meus maiores faturamentos, 4 milhões por mês. Sabe quanto eu pegava por mês? Mil reais. Eu nunca tive acesso a nada”.

Com isso, ela contou que era casada em comunhão parcial de bens e que a partilhar ainda não foi feita. "Eu venho cobrando para fazer a partilha de bens, mas nunca aconteceu. Eu só quero o que é meu, o que eu trabalhei para ter. Eu não quero uma gota do suor do meu ex-marido. Ele trabalhou e merece ter direito do 50% dele. Eu só quero o que é meu. Quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, da minha luta”, afirmou ela, e continuou: "Uma frase que quero deixar: ‘Por mais que você ame e confie, não entregue suas vidas nas mãos de ninguém'. Eu entreguei a minha vida na mão do meu marido e estou vivendo isso hoje”.