Após mensagem enigmática de Simony, ex-noivo fala sobre o término

Em entrevista ao Metrópoles, Felipe Rodriguez confirmou o fim do noivado com Simony e refletiu sobre os anos de relacionamento. "Muito mais maduro"

Após Simony publicar um texto em suas redes sociais indicando o término do noivado, seu ex-noivo, Felipe Rodriguez, confirmou o fim do relacionamento com a artista. Em entrevista divulgada pelo Metrópoles nesta quarta-feira, 28, o cantor elogiou a ex-companheira e afirmou ter saído mais maduro do noivado.

“A gente não está mais junto, mas só tenho coisas positivas pra falar dela. É uma grande vencedora. Nessa batalha dela, essa cura merecida, ela tem ajudado tantas pessoas e sendo exemplo. Não é porque a gente terminou que vira inimigo. Não tem nada a ver, muito pelo contrário”, disse ele.

Em seguida, Felipe afirmou que ainda ama Simony: “Vou continuar amando ela, agora de maneira diferente. Mas o carinho, o respeito por ela, pela família, e o respeito pelo tempo que a gente ficou junto sempre vai existir”, garantiu.

O cantor também analisou os 4 anos em que eles ficaram juntos. “Saio muito mais maduro também. Acompanhar um período tão delicado na vida de uma pessoa, que a gente é parceiro, que a gente ama, como foi esse período que ela passou de internação, de tratamento. Foi bem árduo assim. A gente teve muita força”, analisou. “Mas graças a Deus ela está em remissão. A cura só pode falar a partir de 5 anos. Mas com certeza é só coisa positiva que vai vir”, completou.

Simony termina noivado com cantor após quatro anos

Após quatro anos de relacionamento, chegou ao fim o noivado de Simony com o cantor Felipe Rodriguez. Ambos deixaram de se seguir das redes sociais e apagaram as fotos juntos que mantinham em seus perfis. A informação foi dada pelo Extra na última terça-feira, 27.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora falou sobre como o câncer a transformou. “O câncer mudou muita coisa em mim. Hoje, sou muito mais madura, menos carente, e muito segura de mim. Sei meu valor e não desperdiço meu tempo, ele é muito valioso. Sai a emocionada e entra uma mulher segura, exigente e muito feliz. Se ame e sempre se coloque em primeiro lugar. Não deixe ninguém te manipular emocionalmente”, legendou ela, que apareceu produzida na postagem.

Simony e Felipe se conheceram por meio das redes sociais, após a cantora postar um vídeo no TikTok dançando uma das músicas do sertanejo, em 2020. Eles começaram a conversar por trabalho, já que ele se dispôs a compor músicas para ela. Depois de quatro meses namorando, eles se tornaram noivos. Quatro meses depois, passaram a morar juntos.