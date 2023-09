Após anúncio de Arthur Aguiar, Thiago Nigro posta mensagem misteriosa com Maíra Cardi

Os recém-casados Thiago Nigro e Maíra Cardi publicaram uma mensagem misteriosa após Arthur Aguiar anunciar a gravidez de sua namorada; confira!

Nesta sexta-feira, 15, o ator Arthur Aguiar surpreendeu a todos ao revelar que será pai pela segunda vez. Sua namorada, a empresária Jheny Santucci, está à espera do primeiro filho do casal há 20 semanas.

Com o anúncio, todos os olhos se voltaram para a influenciadora digital Maíra Cardi, ex-esposa do campeão do BBB 22. A coach é mãe da primeira filha de Arthur, a pequena Sophia Aguiar, de 4 anos, e foi casada com ele por 6 anos, até oficializarem o término em 2022.

Recém-casada com o empresário Thiago Nigro, o Primo Rico, Maíra está sumida das redes sociais desde seu terceiro casamento. No entanto, seu marido fez uma publicação misteriosa horas após o anúncio feito por Arthur Aguiar.

Em seus stories, Thiago apareceu ao lado da esposa e fez questão de mandar um recado simples: "De olho", escreveu ele. Na foto, Maíra apareceu com um sorriso no rosto. Já o influenciador estava bem sério para a câmera.

Foto: Reprodução / Instagram

Thiago Nigro e Maíra Cardi assumiram seu relacionamento em março de 2023 e não demorou muito para ficarem noivos. Em abril do mesmo ano, os dois decidiram unir os laços durante uma viagem a Israel. Já Arthur Aguiar e Jheny Santucci sumiram seu relacionamento no Dia dos Namorados, mas já haviam sido vistos juntos anteriormente em outros eventos.

O anúncio de Arthur Aguiar

Nas redes sociais, o ator Arthur Aguiar apareceu super animado ao contar a novidade. Ao publicar vídeo emocionante com a namorada, ele fez questão de apontar como foi difícil guardar segredo do público. "Finalmente podemos dizer, estamos grávidos! Será que vem uma mini Jheny ou um mini Arthur?? Nossa, foi muito difícil esperar até agora pra poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem pra poder anunciar", escreveu ele.

Arthur também aproveitou para contar detalhes da gravidez de Jheny Santucci aos seus seguidores. "Nosso bebê já tá com 20 semanas!! A barriga já está crescendo e o nosso bebê já tá começando a dar os primeiros chutes… A gente tá MUITO FELIZ em saber que já, já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços… Agora é contagem regressiva!!! Estamos ansiosos demais!!", finalizou.